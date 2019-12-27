DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

ZEYTİNBURNU'nda otomobille bir iş merkezinin önüne gelen maskeli ve silahlı gaspçılar, şirket yetkilisi 3 kişiden birini bacağından silahla vurarak yaklaşık 250 bin Euro'yu ile kaçtı.

ŞİRKET ÖNÜNDE BEKLEDİLER

Olay dün sabah (perşembe) saat 07.30 sıralarında Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin önünde meydana geldi. 2 ayrı otomobille iş merkezi önüne gelen yüzü maskeli ve silahlı 5 kişi, iş merkezi önünde şirket yetkilisi 3 kişi saldırıya uğradı. Yetkililerden birini silahla bacağından vurarak yaralayan gaspçılar, diğer iki kişiyi de darp etti. İçinde şirkete ait yaklaşık 250 bin Euro olan çantayı alan gaspçılar geldikleri otomobillerden biriyle kaçarken diğer otomobili olay yerinde bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla yaralanan kişiyi hastaneye götürürken, başına aldığı kabza darbesiyle yaralanan kişi ise darp edilen diğer yetkiyi ayakta tedavi etti.

YAKLAŞIK 1 MİLYON 600 BİN LİRA

Polis ekipleri gaspın yaşandığı noktaya güvenlik şeridi çekerek olay yerinde çalışma yaptı. Olay yeri inceme ekipleri yaptıkları incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovana rastladı. Yine olay yerinde gaspçıların bıraktığı otomobilde incelemelerde bulundu.

Olayı gören Nejat Akalp, "Sabah dükkanı açtım. Tam dışarı çıkacaktım silah sesleri geldi. Araçtan 4 kişi indiler. Ondan sonra saldırıyı yapıp başka bir araçla gittiler. Maskelilerdi" diye konuştu. Polis yaklaşık 1 milyon 600 bin lira eden 250 bin Euro ile kaçan gaspçıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganların şirket binası önüne gelen kişileri gasp edip hızla kaçtığı görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-olayın güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaralılardan görüntü

-Yaralının ambulansa alınışı

-Polis ekiplerinden görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Diğer detaylar



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3- ERDOĞAN BAKAN AKAR'IN OĞLUNUN NİKAHINDA ŞAHİTLİK YAPTI

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.

Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi. Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Nikahtan fotoğraflar

26.12.2019 - 23.28 - Haber Kodu : 191226285

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4- POLİSİ GÖRÜNCE YANINDAKİ ÇOCUĞU KAZA YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Kağıthane'de, makas atarken çarptığı araçların sürücüleri tarafından durdurulan Onur K., polisleri görünce araç içindeki çocuğu da bırakıp yaya olarak kaçtı. Onur K.'nın alkollü olduğu iddia edilirken, çocuk annesine teslim edildi.

Olay, D-100 Karayolu Talatpaşa mevkiinde 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı'ndan Haliç yönüne makas atarak ilerleyen 34 HD 6264 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, aynı yönde giden 34 UE 2826 ve 34 NV 7493 plakalı lüks otomobillere peş peşe çarptıktan sonra kaçtı. Araçları hasar gören iki sürücü, makas atmaya devam ederek kaçan aracın peşine düştü. Yaklaşık 500 metre süren kovalamacanın ardından çarptığı araçların sürücüleri tarafından sıkıştırılan hafif ticari araç sürücüsü, emniyet şeridinde durmak zorunda kaldı.

Araçlarından inerek hafif ticari araca yönelen iki sürücü, kapıyı açtıklarında araçta adının Onur K. olduğu öğrenilen sürücünün yanında bir de çocuk olduğunu gördü. Onur K.'nın çarptığı lüks otomobilin sahibi Sait Emir, kontak anahtarını aldıktan sonra polisi aradı. Alkollü olduğu iddia edilen Onur K., polisin geldiğini görünce çocuğu da araçta bırakarak yaya olarak kaçtı.

Yaşadıklarının heyecanıyla kusan çocuk, polis eşliğinde olay yerine gelen bir ambulansta kontrolden geçirildi. Adının Miraç K. olduğu öğrenilen çocuk, polislerin kendisini olay yerinde bırakıp kaçan kişinin kimliğiyle ilgili sorusuna çelişkili cevaplar verdi. Polislere ilk başta kaçan kişinin babası olduğunu ifade eden Miraç K., daha sonra da amcası olduğunu söyledi. Çocuk, daha sonra, telefonla ulaşılan annesine teslim edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI

Onur K.'nın çarptığı lüks otomobilin sürücüsü Sait Emir, "Biz yolda giderken araç yanımızdan inanılmaz hızlı bir şekilde aynaya çarpıp kaçınca akabinde arkasından geldim. Burada önünü kestik. Aşırı derecede sarhoştu. Aracın hemen anahtarını aldım. Çünkü önde çocuk oturuyordu. Çocuk bayağı kusmuş, önünde de alkol şişesi vardı. Hemen polisi aradık, bize saldırmaya çalıştı. Arabasının anahtarını almaya çalıştı. Polisler gelince de kaçtı kendisi" diye konuştu.

Polis, kaçan sürücünün bulunması için çalışmalara başladı.



Görüntü Dökümü

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CEP TELEFONU

-Kaza yapan sürücünün diğer sürücüler ile tartışması

AKTÜEL

-Çocuktan genel ve yakın detaylar

-Çocuğu polislerin götürmesi

-Çocuğun ambulansa binmesi

-Çocuğun ağlaması

-Çocuğun ambulansta polisleri istemesi

-Ambulanstan detay görüntü

-Kazaya sebebiyet veren aracın çekiciye bindirilmesi

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Çocuğu annesi ile kavuşması

-Çocuğun annesine sarılması

-Sait Emir ile röportaj

26.12.2019 - 22.32 - Haber Kodu : 191226282

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5- 2 MİLYON OYUNCAK İNCELENDİ; YENİ DÜZENLEME GELDİ



* Ticaret Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle oyuncaklar, bebek ve çocuk malzemelerinde kullanılan bazı kimyasal maddelerin kullanım limitleri yeniden düzenlendi.

* Son iki yılda 2 milyon oyuncakta yapılan incelemede 35 bin oyuncağın güvensiz olduğu tespit edilirken, özellikle fitalat, bisphenol a ve kurşun bulunan oyuncaklara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

* Meral Karaaslan,

"Fitalat yumuşak plastiklerde çok kullanılan bir kimyasaldır. Çocukların üreme organlarına son derece zarar veren bir kimyasaldır"

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, TİCARET Bakanlığı yeni bir düzenleme yaparak oyuncaklar, bebek ve çocuk malzemelerinde kullanılan bazı kimyasal maddelerin kullanım limitlerini düzenledi . Oyuncaklardaki kurşun, krom, fenolün, bisphenol limit değerleri düşürüldü. Böylece oyuncakların içindeki kimyasal miktarlar çocuklara zarar vermeyecek boyuta çekildi. Denetimler devam ederken oyuncaklarda rastlanan fitalat, bisphenol a ve kurşunun çocuklar için tehlike oluşturduğunun altı çiziliyor. Bu kimyasal maddelere karşı ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var.

"KURŞUN, KROM, BİSPHENOL A İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER GETİRİLDİ"

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan yapılan son düzenlemeyi anlattı. Karaaslan, "Oyuncak güvenliği yönetmeliği Ekim 2016 itibarıyla Avrupa Birliği ile birebir uyumlu bir yönetmelik. Ancak bu yönetmelikle Avrupa Birliği içerisinde bilimsel bir takım çalışmalar yapılarak bazı kimyasallarla ilgili limitlerde düşüş gerçekleşti. Birebir takip ediyoruz ve kendi yönetmeliklerimize uyguluyoruz. Son değişiklik bu haliyle geçerli. Özellikle kurşun, krom, bisphenol a ile ilgili değişiklikler getirildi" şeklinde konuştu.

"BİSPHENOL A SERT PLASTİKLERDE BULUNAN BİR KİMYASAL"

Oyuncaklarda bulunan bisphenol a ve kurşun çocuklar için tehlike oluşturuyor. Meral Karaaslan, bu iki kimyasal ürünle ilgili denetimlerin de yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bisphenol a özellikle sert plastiklerde bulunan bir kimyasal. Ağız ve emme yoluyla geçebilen bir kimyasal. Dolayısıyla biz özellikle biberonlarda buna dikkat ediyoruz. Düdük ve melodika gibi ağızla etkinleştirilen oyuncak diyoruz. Bu tür ürünlerde biz mutlaka bisphenol a ile ilgili incelemelerimizi yapıyoruz. Bunun dışında kurşun bütün oyuncaklarda özellikle boyadan gelen bir kimyasaldır. Kazınabilir materyal dediğimiz çocuk arabasındaki boyayı kazıyarak içinde kurşun veya krom 6 bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Yine aynı şekilde oyun hamurlarında slimelarda boyadan gelen kurşun var mı, bunu kontrol ediyoruz. Hem boyalı hem de baskılı yüzeylerde kurşun olma olasılığı yüksek olduğu için biz bu tür ürünleri riskli kabul ediyoruz. Boya kalemlerinde çocuklar ağzına alıp kemirme refleksini çok gösteriyor. Aynı şekilde boyayı kazıdık içerisinde kurşun, krom 6 var mı, çocuğa bir etkisi olabilecek mi bütün bunları değerlendirmiş olacağız."

"FİTALAT EN YOĞUN KARŞILAŞTIĞIMIZ KİMYASAL"

Oyuncaklarda en büyük tehlikenin fitalat olduğunu ifade eden Karaaslan, "Bir oyuncakta kesinlikle ambalaj bilgisi olması gerekiyor. Üzerinde bilgi olmayan ürünü tüketicilerimizin hiçbir şekilde almaması gerekiyor. Son iki yılda biz 2 milyon civarında oyuncağı inceledik ve 2 milyon oyuncaktan yaklaşık 35 bininde güvensizlik tespit edildi. Güvensizlikle ilgili en önemli unsur birincisi bizim için fitalat oluyor. Fitalat yumuşak plastiklerde çok kullanılan bir kimyasaldır. Çocukların üreme organlarına son derece zarar veren bir kimyasaldır. Fitalat en yoğun karşılaştığımız kimyasal. Fitalat ve ayrılabilir küçük parçalar bizim en fazla karşılaştığımız güvensizlik unsuru. Fitalatlar yumuşak olan bütün plastiklerde çıkabiliyor. Plastik bebek, oyun hamuru ve plastik toplarda fitalatlara rastlanabiliyor. Limitlerin üzerinde çıkan bütün ürünler toplatılıyor" şeklinde konuştu.

TÜKETİCİ NELERE DİKKAT ETMELİ

Oyuncaklardaki kimyasal tehlike gözle görülemiyor. "Tüketicinin bunları anlayabilmesi mümkün değil" diyen Karaaslan, "Bunu yalnızca laboratuarlarda anlayabiliyoruz. Bazı ürünlerde özellikle çok yoğun bir plastik kokusu olabiliyor. Bunlara dikkat edilebilir. Kurşun da çok tehlikeli bir kimyasal. Hemen hemen her üründe, bir bebek mobilyasında bile boyadan kaynaklı kurşun bulunabilir. Baskılı yüzeyler, boyası çok kolay çıkan ürünlere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Boya çok kolay bir kazımayla çıkıyorsa bu gerçekten çocuklar için risk oluşturabilecektir" ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİKLİKLER BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle kimyasal kısıtlamalara ilişkin değişiklikler bir yıl sonra yürürlüğe girecek. Üreticiler belirlenen değerlere Aralık 2020'ye kadar uyum sağlamak zorunda.

Görüntü Dökümü :

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-Karaaslan ile röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Yapılan çalışmalardan görüntüler

-Oyuncaklardan görüntüler

-Detay görüntüler



26.12.2019 - 18.34 - Haber Kodu : 191226259

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6- KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA: 2 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()

Küçükçekmece'de 4-5 kişilik grup arasında kavga çıktı. Kavga edenlerden 1'i belinden çıkardığı silahla ateş açarak 2 kişiyi yaraladı.

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi Kasımpatı Sokak'ta saat 21.00 sıralarında yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, 4-5 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavga sırasında A.B., belinden çıkardığı silahla ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu Emre Taşkın ve Yusuf İlter yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ZIRHLI ARAÇLAR SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalabalık grubun toplandığı sokağa iki zırhlı polis aracı da geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"ÖYLE VURULMAZ BÖYLE VURULUR DEYİP ATEŞ AÇTI"

Silahlı kavgayı gören Bülent Çakmak, "Aşağıdan kavga ederek geliyorlardı. Burada üç el ateş etti. 'Öyle vurulmaz böyle vurulur' diyerek 3 el sıktı. 2 kişi yaralandı. Toplamda ya 4 ya da 5 kişi vardı. Kavga ettiler, çıktılar yukarı gittiler" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulanslar

-Polis ekipleri ve zırhlı araçlar

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Sokakta toplanan kalabalık

-Görgü tanığı ile röp.

26.12.2019 - 23.34 - Haber Kodu : 191226287

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7- "BABA PARASI" GALA GÖSTERİMİNDE İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Haber-Kamera: Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL - OYUNCU Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Baba Parası" filminin galası yapıldı. 1 Ocak 2020'de vizyona girecek filmde yer alan oyuncular ve set çalışanları, Kanyon AVM'de gerçekleşen gala gösteriminde bir araya geldi.

Filmin yönetmeni, Selçuk Aydemir, filmle ilgili yaptığı açıklamada, "Baba Parası filmimiz, insan para için kendini ne kadar bozabilir, bunu gösteren bir komedi. Görüyoruz yani. İnsanın acıması yok. Çok acayip noktalara erişebiliyor. Bizim için çok komik bir konu ve film oldu. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum." dedi.

Nişanlısı Nurgül Yeşilçay ile birlikte galaya katılan Yapımcı Necati Kocabay, güzel bir film yaptıklarını ifade ederek, "Komik bir iş oldu. Yeni yıla komik bir filmle giriş yapacağız. Diğer filmlerle kıyaslama yapmak istemiyorum ama kendi janrımızda, daha önce yaptığımız işlere nazaran biraz daha aksiyonlu bir komedi filmi yaptık. Dolayısıyla tek farkı bu olacaktır. Kadromuz yine güzel. Çekimler çok keyifli geçti. Çok eğlendik. Güzel bir iş oldu" diye konuştu.

"GÜNÜMÜZÜ ÇOK GÜZEL ÖZETLİYOR"

Usta oyuncu Rasim Öztekin de filmde filmle ilgili güzel bir konunun ele alındığını belirtti. Öztekin, "Günümüzü çok güzel özetleyen, paranın insanı nasıl bozabileceğini anlatan bir film. Çok da ilginçtir, filmde bozulmayan yok" ifadesini kullandı.

Filmin başrol oyuncusu, Ahmet Kural ise şöyle konuştu:

"Kıbrıslı bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize selam olsun. Gerçekten benim için çok eğlenceli bir karakterdi. Onların enerjilerini gerçekten Selim'e yansıtmaya çalıştım. Aksiyon dolu bir filmin içinde, uçan bir kuş gibi oynadık. Baba parası yemek hemen hemen hepimize kısmet olmuştur. Bu filmde de bir milyar doların peşinde koşan kardeşleri ve aileyi göreceğiz. Bir milyar doların bir insanı ne hale getirdiğini göreceğiz."

Oyuncu ve yapımcı Murat Cemcir ise olağanüstü bir kadroyla çalıştıklarını ve güzel bir film çektiklerini ifade etti.

Yapımcılığını TR 40 33 Productions'ın üstlendiği "Baba Parası" filmi, 1 milyar dolarlık mirasın peşine düşen bir ailenin komedi ve aksiyonla harmanlanmış olayları konu ediniyor. Filmde; Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş da rol alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gala'dan genel ve detaylar

-Açıklamalar

27.12.2019 - 00.59 - Haber Kodu : 191227002