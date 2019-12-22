DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

KAĞITHANE'de lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Lüks otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uğur D. yönetimindeki 34 FP 2019 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 ET 3221 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü Uğur D. İle yanında bulunan Pelin Ç. otomobil içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan araç

-Park halindeki hafriyat kamyonu

-Kaza yerinden görüntüler

-İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

22.12.2019 - 05:29 Haber Kodu : 191222018

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3- ÜMRANİYE'DE POLİSLE ÇATIŞAN KİŞİ YARALI YAKALANDI

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL

Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilerek takip edilen kişiler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında 1 şüpheli yaralı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olay, saat 18.15 sıralarında Esenşehir Mahallesi İrfan Sokak üzerinde meydana geldi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilerin aracını takibe aldı. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, uyuşturucu alış-verişi yapıldığı sırada polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, polise ateş açarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri de silahlarını çekerek şüphelilere karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 şüpheli polis tarafından vurularak yaralandı. Diğer 2 şüpheli de yakalanarak etkisiz hale getirildi. Polisi alarma geçiren olay sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yaralı şüpheli, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin aracında inceleme yaptı.

Görgü tanıkları "15-20 el silah sesi duyduk. Polise ateş açtılar. Polis de birini vurarak yaraladı" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Yaralının ambulans içindeki görüntüsü(ÖZEL)

-Görgü tanıkları ile röp.

-Şüphelilerin kullandığı araçtan görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

21.12.2019 - 19:04 Haber Kodu : 191221193

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4- AVCILAR'DA DUVARDAN YOLA ATLAYAN KİŞİYE MİNİBÜS ÇARPTI: 1YARALI

İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL,