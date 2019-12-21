DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

MALTEPE'de eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada, aynı gruptan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olay, Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi'ndeki eğlence mekanında saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında eğlenen Y.D. ve kız arkadaşı ile 3 kişilik gruptaki kişiler arasında 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Y.D. elindeki bıçakla karşı gruptaki 3 kişiyi yaraladı. Kavgayı gören diğer kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı kavgada yaralanan Ömer Zor, Battal Böyük ve Akın Böyük, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Zor'un, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu öğrenildi.Polis ekipleri de eğlence mekanı ve çevresinde incelmelerde bulundu. İncelemeler sonucu bir cep telefonu ile bıçak bulundu. Ayrıca mekandaki güvenlik kameraları da kontrol edildi. Olay yerinde gözaltına alınan Y.D. sorgulanmak üzere Maltepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Olay yeri

-Yaralılardan detaylar

-Polis ekipleri yaralıları güçlükle ambulansa götürülmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Ambulansla gidişi

-Olay yerindeki bıçağı alması

-Genel ve detaylar

21.12.2019 - 05.03 Haber Kodu : 191221009

========================



2- (Özel) KAĞITHANE'DE BARİYERLERE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL,KAĞITHANE bariyerlere çarparak, yola savrulan motosikletli hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Okmeydanı - TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 BPP 170 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybeden Seyyit Erden (45) yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet devrilirken Erden yola düşerek, yaklaşık elli metre savruldu. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yaralı sürücünün yardımına koşarken bir yandan da sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada trafikteki bir doktor yaralı sürücünün yardımına koştu. Erden'in duran nabzı doktorun kalp masajı sonucu yeniden geri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede ameliyata alınan Erden doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle Edirne yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken yolun temizlenmesinin ardından araç geçişi normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"BARİYERİN ÜZERİNDEN TAKLA ATARAK YOLA DÜŞTÜ"

Kazayı görüp yaralı sürücüye yardıma koşanlardan Ahmet Demirci, "Kazanın nasıl olduğunu gördüm. Önümde gidiyordu. 400 metre kadar önümdeydi. Bir anda uyur gibi bir şey yaptı ve bariyere daldı. Bariyerin üzerinden takla atarak yola düştü. Kazadan sonra bakıp yardım ettik. Sağ olsunlar yoldan geçen doktor arkadaşlar da ilk yardım görevini yaptılar" şeklinde konuştu.

Başka bir görgü tanığı Bekir Rişvanoğlu ise, "Biz olay yerine geldiğimizde iki üç dakika geçmişti. Arkadaş oradaydı. Ben geldiğimde kafasında kaskı vardı. Çıkarmaya çalıştım ama kaskını çıkaramadım. Motoru da oradaydı. Yolu kesip, ambulansa ve polise haber verdik. Sonra doktor geldi. O, sağ olsun kalbine masaj yaptı ama nabzı gitmişti" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Kaza yeri

-Kaza yapan motosiklet

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Sağlık ekiplerinin kazazedeye kalp masajı yapması

-Ambulansın kaza yerinden ayrılması

-Genel ve detay görüntüler

21.12.2019 - 04.04 Haber Kodu : 191221007

===============================

3- FATİH'TE DOĞU TÜRKİSTANLILAR İÇİN "SESSİZ ÇIĞLIK" YÜRÜYÜŞÜ



Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL()

Fatih'te Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" yürüyüşü yapıldı. Fatih Camii'nde toplanan grup, Beyazıt Meydanına kadar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı(İHH) Çin'de Doğu Türkistanlılar ilgili yaşananlar için, "Sessiz Çığlık" yürüyüşü düzenledi. Fatih Camii'nden saat 19.30 sıralarında toplanan grup, Fevzipaşa caddesinde yürüyüşe başladı. Ardından Saraçhane'den geçip Beyazıt Meydanında yürüyen grup zaman zaman slogan atarak protesto etti. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın basın açıklamasının ardından İlahiyatçı- yazar Ömer Döngeloğlu dua etti. Duadan sonra grup dağıldı.



"1 MİLYON İLE 3 MİLYON ARASI İNSAN KAMPLARDA YAŞIYOR"

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Türk Dünyasını toplantıya davet ediyorum. İslam İşbirliği Teşkilatını toplantıya davet ediyorum. Bizim çözüm önerimizi yayınladığımızda hepiniz ev ev, sokak sokak bu çözüm önerilerinizi birbirinize anlatın. Göreceksiniz ki, çözüm var, çok yakında. İnşallah Doğu Türkistan'daki kızlarımız mecburi olarak evlerinden koparılmayacaklar. Tahmini olarak 1 milyon ile 3 milyon arası insan kamplarda yaşıyor. O basına gösterilen kamplar var ya... Hani kız çocukları, erkek çocukları masa da oturmuş, güzel güzel giyinmiş onların hepsi yalan" dedi.



Görüntü Dökümü:

---------

-Yürüyüşten detaylar

-Sloganlardan detaylar

-İHH başkanı konuşması

-Ömer Döngleoğlu dua detay

20.12.2019 - 23.06 Haber Kodu : 191220288

==============================

4- HAYVANSEVERLER FAYTON İÇİN İBB BAŞKANI İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

İSTANBUL

Adalar'daki atların ölümünü protesto etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurarak eylem yapan hayvanseverler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Adalar'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvanseverin İBB önünde başlattığı eylem devam ediyor. Eylemciler saat 19.00 sıralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Eylemcilerden Zülal Kalkandelen, geçtiğimiz ay Adalar'da yapılan ulaşım çalıştayını eleştirdi. Çalıştaya alınmadıklarını söyleyen Kalkandelen "Orada bizlerin görüşleri dile getirilmesine rağmen sonuçta çalıştay raporuna eklenmedi, görüşlerimiz. Zaten ben bu çalıştayın sonucunun önceden belli olduğunu yazmak durumunda kaldım. Hayvan canı her şeyden önce gelir. Bu da bir gelenek olmuş kimisi için. Adanın simgesi olmuş. Ama biz de diyoruz ki bazı simgeler, bazı gelenekler zaman içinde değiştirilmeli. Çünkü toplumlar ancak böyle uygarlaşabilir. Siz göreve geldiğinizde herkes için daha yaşanabilir bir kent vaat ettiniz. Biz hayvanlar için de iyi olacağını düşündük. Çünkü siz hayvan hakları taahhütnamesini de imzaladınız. 'Kaldıracağım' dedeniz. Biz inandık, bekledik. Orada atlar ölmeye devam etti" diye konuştu. Kalkandelen, 12 Temmuz'dan bu yana randevu taleplerinin de hala beklediğini söyledi.

"BEN GELİR GELMEZ KALDIRACAĞIM DEMEDİM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise faytonların kaldırılmamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. İmamoğlu, "Ben ne söylediğimi biliyorum. Bir daha dinleyin. Ben gelir gelmez kaldıracağım demedim. Adalar'daki konuşmamı lütfen dinleyin. O zaman bile tarafları dinleyeceğiz dedim. Vicdanen bu sürecin böyle de gitmeyeceğini biliyoruz. Bu minvalde bir konuşmam oldu. Ben orada yapılan işin yüzde 90'ının da yanlış olduğunu tespit ettim. Günün sonunda arkadaşlarım aslında bu sorunun çözümünde sona yaklaştılar. Talihsiz bir süreç yaşıyoruz. Hastalık yaşıyoruz" diye konuştu.

"TÜMÜYLE BU İŞ İBB KONTROLÜNDE OLUYOR"

Taşımacılıkla ilgili sürecin yüzde 90 oranında planlandığını söyleyen İmamoğlu, "Tümüyle elektrikli araçlarla bu süreci çözeceğimizin alt yapısını oluşturduk. Arkadaşlarım, yaklaşık 2 - 2 buçuk aydır araç modelleriyle ilgileniyor. Yük taşınmayacak. Eşya taşımayacak. Eğim çıkmayacak... Bu şekilde simgesel rota içinde olacak. Bu bir öneri. Siz kabul etmeyebilirsiniz. Sizi tabii mutlu edemeyebilir. Bu öneriyi bana somut getireceksiniz. Rota neresi. Hayvanla ilgili nasıl bir denetim. Hayvan dahil, araçlar dahil hiçbir şahıs muhatabı kalmıyor. Tümüyle bu iş İBB kontrolünde oluyor. Aracı, şoförü, fayton sürecini de yönetecek İBB'nin birimi. Şahsa, ahıra emanet edilmeyecek veterinere kadar. Bu mekanizmanın alt yapısını oluşturuyorlar. Yüzlerce faytoncuyla da görüşüyoruz. Onları oradan çekip aldığımızda biz onlara ne vereceğiz. Maddi, manevi biz onları yok sayamıyoruz, sayamayız da. Böyle bir süreci büyük oranda tamamladık. Bu süreci önümüze getiren de o çalıştay" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------

-Hayvanseverlerden görüntü

-Kalkandelen'in konuşması

-İmamoğlu'nun açıklaması

-Detaylar

20.12.2019 - 21.27 Haber Kodu : 191220277

===============================

5- İBB ÖNÜNDE FAYTON PROTESTOSU 2. AKŞAMINDA; ÇADIRLARDA SABAHLADILAR

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,BÜYÜKADA'da bulunan, Ruamlı 81 atın itlaf edilmesinin ardından çeşitli STK üyelerinin bulunduğu grubun Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) önündeki çadırlı protestosu sürüyor. Protestonun 2. gününde de eylemciler çadırlarda sabahladı.

"BİZİM İSTEDİĞİMİZ YÖNDE TALEP DEĞİLDİ BU"

İBB önünde toplanan çadırlı eylemcilerin bekleyişi dün de devam etti. Dün akşam saatlerinde grup üyelerinden bazıları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Grup üyelerinden Şilan Delipalta, "Yaptığımız forum sonucunda bir komisyon oluşturduk. Komisyon, Ekrem İmamoğlu ile masaya oturdu. İkili konuşmadan çok, Ekrem İmamoğlu'nun kendi sözüyle de söylemek gerekirse, kendisinin konuştuğu bizim çok az kendimizi ifade edebildiğimiz, bir nevi İmamoğlu'nu dinlemeye gittiğimiz bir konuşma olarak sonuçlanmış oldu. Kendisi yüzde 95 olarak faytonların kaldırılacağına fakat nostalji sebebiyle yüzde 5 veya 10 kadar da faytonların devam edeceğini söylemiş oldu. Bizim istediğimiz yönde talep değildi bu. Tüm atlar özgürleşene, tüm faytonlar bitene kadar mücadeleye devam edeceğiz, buradayız" dedi.



"DÜNKÜ KOŞULLAR ATLAR İÇİN BUGÜN DE DEVAM EDİYOR"

Komisyonda yer alan Vian Kınalı, "Talebimiz olan hayvanların eziyetten korunmasıyla ilgili ne dün ne de bugün arasında, ne geçen haftayla bu hafta arasında hiçbir fark olmadı. Bu görüşme hayvanların haklarını teslim etmek açısından hiçbir değişiklik yaratmadı. Dünkü koşullar atlar için bugün de devam ediyor." diye konuştu.

ÇADIRLARDA UYUDULAR

Gruptakiler gece ilerleyen saatlerde burada çay demleyip, içti. Bazıları sırtlarına aldıkları battaniyelerle beklerken bazıları ise çadırlarda uyudu.



Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Çadır kuranlardan detaylar

-Gruptan detaylar

-Grup üyesi ile röportaj

-İmamoğlu ile konuşan komisyonda yer alan vatandaş ile röportaj

21.12.2019 -08.30 Haber Kodu : 191221013

==============================

6 - KAĞITHANEDE YANGIN; ANNE İLE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI

Zeki GÜNAL-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Kağıthane'de, 6 katlı binanın elektrik panosu patladı. Yoğun duman yüzünden mahsur kalan anne ve 2 çocuğu itfaiye ekipleri ile vatandaşlarca kurtarıldı.

Hamidiye Mahallesi Sedir Sokak'ta 18.15 sıralarında meydana gelen olayda, 6 katlı binanın 5'inci katındaki bir dairenin elektrik sigortası kısa devre yaptı. Kısa devre sonucu çıkan küçük çaplı yangın daire sakinleri tarafından söndürüldüğü sırada binanın girişindeki elektrik panosu büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından elektrik kabloları tutuşurken, merdiven boşluğunda yoğun duman oluştu. Patlama yüzünden büyük panik yaşayan bazı apartman sakinleri dışarı kaçtı, bazı apartman sakinleri ise yoğun duman yüzünden mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Panodaki alevleri söndüren itfaiye ekipleri, 6'ncı katta mahsur kalan anne ve iki bebeğini merdiven yardımıyla kurtardı. Anne ve bebeklerine dumandan etkilenmiş olabilecekleri ihtimaline karşı ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Binada mahsur kalan diğer vatandaşlarsa çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Duman yüzünden mahsur kalanlara yardım eden vatandaşlardan Sefer Tepeyüp "Trafodan kaynaklı küçük bir sıkıntı oldu. Kablolar tutuştu. Sonra yangın tüpü ile söndürüldü. Yukarıda iki tane küçük çocuk vardı, onları da itfaiyeci arkadaşlar kurtardı. Ağır bir yaralı yok. Dumandan çocuklar etkilendi, onları da ambulansa aldılar" diye konuştu

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yangın çıkan binadan genel ve yakın detaylar

-Dumandan etkilenen çocuğun ambulansa alınması

-Apartman sakinlerinden detay görüntü

-Bazı vatandaşların yakınlarını araması

-Bazı vatandaşların korkması

-Kalabalıktan detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

20.12.2019 - 19.15 Haber Kodu : 191220250

20.12.2019 - 19.35 Haber Kodu : 191220255

20.12.2019 - 19.53 Haber Kodu : 191220263

=========================

- YEŞİL KATEGORİDE ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEKİ KADIN YAKALANDI

Ali ABLAY / İSTANBUL

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yeşil kategoride aranan teröristler arasında bulunan DHKP-C'li Oya A. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yüksel D. gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu kaldıkları adresler belirlenen DHKP-C üyesi Oya A. ile Yüksel D. için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, yeşil kategoride aranan teröristler arasında bulunan DHKP-C'li Oya A. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası Yüksel D. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete getirilerek sorguya alındı.



