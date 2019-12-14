DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

1- MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR PARKTA OTURANLARA KURŞUN YAĞDIRDI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL - BEYOĞLU'nda parkta oturan 2 kişiye, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu bacaklarından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'ndeki Ağaçlaraltı Meydanı'nda dün saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Motosikletli 2 şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle parkta oturan Kerem G. ve Kürşat Y'nin üzerine kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu Kerem G. ve Kürşat Y. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar ise geldikleri motosikletle kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de bölgede bir süre incelemelerde bulundu. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulanstan detaylar

-Polisten detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-Olay yeri şeridi detaylar

-Polis incelemesi

-Genel ve detaylar

14.12.2019 - 00.40 Haber Kodu : 191214001

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2- ZEYTİNBURNU'NDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL 10 METRELİK KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - ZEYTİNBURNU'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metrelik köprüden alt yola uçtu. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Zeytinburnu'nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Ali Kemer (30) 34 BST 918 plakalı otomobili ile Cevizlibağ'dan Aksaray istikametine giderken Topkapı Kavşağı'na geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil demir korkulukları aşarak yaklaşık 10 metrelik köprüden alt yola uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Kaza sırasında otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sedyeye alınan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sırasında alt yola düşen otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada otomobilin çarparak yerinden kopardığı demir korkuluklar ise belediye ekiplerince yerinden söküldü. Yaklaşık 1 saat boyunca ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin yolu temizleme çalışmaları sonrası yenide trafiğe açıldı.

Yaralı sürücüye, hastanede polis ekiplerince alkol testi yapıldı. Kemer'in alkol ölçümünde 2.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Araç içinde sıkışan sürücünün görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polisin önlemi

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Sürücünün çıkarılması

- Aracın kaldırılması

- Demir korkuluğun sökülmesi

- Genel ve detaylar

14.12.2019 - 06.19 Haber Kodu : 191214007

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3 - FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI; OLAY ANI KAMERADA

Şahin BOZKURT / İSTANBUL

Fatih'te aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yavuz Sinan Mahallesi Arapçeşmesi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olan Niyazi G. ve Volkan T. sokak üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından Volkan T. belinden çıkardığı silahla, Niyazi G.'ye 3 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Niyazi G. bacağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Volkan T.'nin ateş açtığı Niyazi G.'nin bacağına isabet eden mermi sonucu yaralandığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Güvenlik kamerası)

-Volkan T'nin ateş açması

-Niyazi G' nin yaralanması

(Aktüel)

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

13.12.2019 -19.43 Haber Kodu : 191213226

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4-İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Mustafa Bakırhan-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı. Şehrin belirli noktalarında şüphe üzerine durdurulan otomobiller ve içinde bulunanlar, didik didik arandı.

İstanbul genelinde eş zamanlı "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri yapıldı. Denetimlere; Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULANLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Denetimlerde şüphe üzerine araçlar durduruldu. Şüpheli görülen kişilerin üstleri, ekipler tarafından aranırken GBT sorgulaması yapıldı. Ayrıca durdurulan otomobiller ekipler tarafından didik didik arandı. Öte yandan, denetimlere helikopterlerle havadan destek verildi.

NARKOTİK KÖPEKLERİ DE GÖREV ALDI

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde bulunan denetim noktasında narkotik köpeği "Alf", Fatih Millet Caddesi'nde "Şans" görev aldı.

Görüntü Dökümü:

- Denetim noktaları

- Şüpheli araçların durdurulması

- Yağmur altında üst araması

- Polis ekiplerinin GBT sorgulaması

- Narkotik köpeğinin otomobiller araması

- Özel harekat polisleri

- Helikopterle havadan destek verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

13.12.2019 - 21.48 Haber Kodu : 191213241

13.12.2019 - 21.54 Haber Kodu : 191213242

13.12.2019 - 21.58 Haber Kodu : 191213243

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(ÖZEL)

5-ANADOLU YAKASI'NININ SUÇ MAKİNELERİ YAKALANDI; KAÇMA ANLARI KAMERADA

Haber: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede araç ve iş yerlerinden çok sayıda hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 1'i cezaevi firarisi 3 kişi, Sancaktepe'de yakalandı. Şüphelilerin, polisten kaçma anları ve hırsızlığın ardından maskeli halde araçlarına binip ayrılmaları kameraya yansıdı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Osmangazi Mahallesi Akkurt Sokak üzerinde park halindeki bir TIR'dan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin kaçtıkları otomobilin peşine düştü. Abdurrahmangazi Mahallesi Bahadır Caddesi'nde durdurulmak istenen otomobilde şüpheliler, durmayarak kaçmaya başladı. Polisle yaşanan kovalamacada şüpheliler, otomobili Necip Fazıl Caddesi üzerinde terk edip koşarak kaçmayı sürdürdü. Ancak daha fazla kaçamayan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin terk ettikleri otomobillerinde yapılan aramalarda yaklaşık 25 çuval çekilmemiş karabiber, paketler halinde milföy hamuru, 7 adet bütün ve 5 paket parça tavuk ele geçirildi. Ayrıca levye, İngiliz anahtarı, el feneri, keski gibi malzemeler ile aracın ön paspas kısmında, kendi araçlarına ait olmayan 2 ayrı plaka bulundu. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'nde sorgulanan 3 şüphelilerden E.E'nin cezaevi firarisi olduğu, çeşitli suçlardan aranması ve poliste toplamda 32 suç kaydının bulunduğu, Ç.G'nin 9, S.G'nin ise 12 suçtan poliste kayıtlarının bulunduğu ortaya çıkarıldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

KAÇMA ANLARI KAMERA

Şüphelilerin TIR'dan hırsızlık yaptıktan sonra maskeli bir şekilde araçlarına binerek ayrılmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüphelilerin ayrıca, önlerini kapatan polisleri görünce, otomobillerinden inip yaya olarak kaçmaları, duvarına tırmanıp, tel örgülerini aşarak saklanmak için fabrikaya girmeleri de güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin, araçtan inmesi

-Şüphelilerin polisten kaçması

-Şüphelilerin duvarı aşıp tellere tırmanması

-Fabrikaya girmeleri

-Diğer görüntüde, işyerine gelen maskeli kişilerin araçtan inmeleri

-İşyerinin kapısını açmaya çalışmaları

-Araçlarına binerek uzaklaşması

13.12.2019 - 21.26 Haber Kodu : 191213239

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6-EYÜPSULTAN'DA İPLİK YÜKLÜ KAMYONUN KASASI DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()

Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası, yükünün ağır gelmesi sonucu devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Cebecibaşı Caddesi'nde meydana geldi. M.Ç., yönetimindeki 51 LA 675 plakalı kamyon dönüş yaptığı sırada kasasındaki yük nedeniyle ayrılarak Hirami Ahmet Paşa Camii'nin duvarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası kamyon kasasında bulunan iplikler caddeye gelen başka bir kamyona taşındı. Yüklerin boşaltılmasının ardından kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

- Devrilen kamyon

- İtfaiye ve sağlık ekipleri

- Kasanın devrildiği tarihi camii

- Genel ve detay görüntüler

13.12.2019 - 19.58 Haber Kodu : 191213227

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7-İSTANBUL VALİLİĞİ YENİ YIL YORTUSUNU KUTLADI



Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL()

İstanbul Valiliği, Çırağan Sarayında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul'da yaşayan dini liderlerin katılımıyla Yeni Yıl Yortusu için program düzenlendi. Davete katılanlar arasında, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Levon Boğos Zekiyan, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Reisi Orhan Abdulahad Çanlı'nın yanı sıra Hristiyan inancına mensup dini ve ruhani liderler, başkonsoloslar, iş dünyası, spor, sanat dünyasından isimler, İstanbul'da eğitim alan yabancı üniversite öğrencileri ve yabancı basın kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.



"TÜRKİYE TÜM KÜLTÜR VE İNANÇLAR İÇİN GÜVENCE MERKEZİ OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Anayasamızda; herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz. Suçlanamaz denilerek, bu haklar en üst yasa ile teminat altına alınmıştır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi gelecekte de, medeniyetler ve inançlar beşiği olacak, Anadolu'dan aldığı birikim ve güçle, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edecek; tüm kültür ve inançlar için, güvence merkezi olmayı sürdürecektir" dedi.



"İSTANBUL'UMUZDA ASIRLARDAN BERİ, MABETLER BİRBİRİNİ İNCİTMEDEN YÜKSELMEKTEDİR"

Vali Yerlikaya, "İnsanlık olarak büyük sınav veriyoruz. Daha adil, daha barışçı, her insanın insanca yaşayabildiği bir dünya için, hepimiz elimizden gelenin daha iyisini yapmak için, çok çalışmak zorundayız. Dostlarım, bu konuda İstanbul, insanlığa kılavuz olacaktır. İstanbul'umuzda asırlardan beri, mabetler birbirini incitmeden yükselmektedir. Kilise ve havraların bahçeleri ile camilerimizin bahçeleri birbirine bitişiktir. Yüzyılların birikimini yansıtan geleneklerimiz bizi birbirimize kenetlemektedir. Bu bağlamda, birlikte yaşamanın en görkemli modeli, İstanbul'un insanlığın tüm dertlerinin şifası olduğuna inanıyorum. Bugün dünyanın bazı bölgelerindeki İslamafobi, antisemitizm ve Hıristiyanlık karşıtı düşüncelere karşılık, bu topraklarda yeşeren ve binlerce yıldır kök salan İslam anlayışı; sevgiyi, dayanışmayı, barışı ve hoşgörüyü temel alan bir geleneğe yaslanmaktadır" şeklinde konuştu



"SAHAK MAŞALYAN'I TEBRİK EDİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUM"

Konukların yeni yılını kutlayarak sözlerine devam eden Yerlikaya, "Dünya yeni bir yıla giriyor. Noel'i, yeni yılı, birçok medeniyete ve inanışa ev sahipliği yapmış İstanbul'da karşılayan Hıristiyan yurttaşlarımıza, siz değerli konuklarımıza ve bütün Hıristiyan alemine huzur, barış ve mutluluk diliyorum. Bu vesileyle, Ermeni cemaatinin takdirleri ile ruhani lider seçilen Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sayın Sahak Maşalyan'ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Hıristiyan dünyasının Noel Bayramlarını bir kez daha kutluyor, başarı ve esenlikler temenni ediyorum.

2020 yılının; Size, ailenize, sevdiklerinize ve tüm insanlığa, iyilik ve güzellikler getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Program, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun müzik dinletisi ile son buldu.



Görüntü Dökümü:

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-Salona gelenlerden detaylar

-Vali Yerlikaya'dan detaylar

-Dini liderlerden detaylar

-Vali Yerlikaya konuşması



13.12.2019 - 22.49 Haber Kodu : 191213244

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8- AZERİ İŞADAMI ETİMAD İSMAYİLOV'UN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA GÖRÜLDÜ

Haber: Halil YILMAZ / İstanbul, ()

Azeri İşadamı Etimad İsmayilov(49)'u öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski Azerbaycan Emniyet Müdürü Gozal Damirov'un (63) ilk duruşması görüldü. Damirov, savunmasında "Ben eğer öldürtmek isteseydim, yurtdışından adam çağırtır öldürürdüm" dedi.

Azeri işadamı Etimad İsmayilov, 19 Eylül 2018 tarihinde Florya'daki ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yargılanan Gozal Damirov ve şoförü Barış Aslan'un ilk duruşması bugün görüldü. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Gozal Damirov ve Barış Aslan getirilirdi. İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin yapılmasının ardından başlayan duruşma Damirov'un savunmasıyla devam etti.

"BAŞKA YOLUM YOKTU"

Damirov, savunmasında İsmayilov'a uzun süre para verdiğini ve para vermek için mülklerini sattığını anlattı. İsmayilov'un elini makasla kestiğini öne süren Damirov, kendisine 4 milyon dolarlık borç kağıdı imzalatıldığını ifade etti. İntihar etmek istediğini belirten Damirov, şöyle devam etti: "Sürekli beni arıyor, tehdit ediyordu. Telefonda bana 'Florya'daki evinden çocuklarını, torunlarını aldırıp öldürteceğim' diye tehditte bulundu. Artık çıldırmıştı. Ofise çağırdı. O sırada diğer telefonu çaldı biriyle konuştu. O kişiye 'Nerede kaldınız. Bu şerefsiz birazdan burada olacak. Bunu gelin götürün' dedi. Etimad, 2018 Mart ayında bir Azeri işadamından 5 milyon dolar para istedi. Adamı bulamayınca cipini yaktı Bursa'da. Ben onun ofisine giderken eve uğradım. Bana hediye edilmiş olan ruhsatsız silahı ne olur ne olmaz diye yanıma aldım. Ofise gittim. Bana ettiği küfürleri söyleyemem bile. Onu şikayet edersem beni kimse kurtaramazdı biliyorum. Bana 'seni şimdi Gürpınar'a götürecekler' dedi. 'Bir iki saat sonra da kız torununa bunları bunları yapacaklar, diğer torunun Demir'in de parmaklarını keseceğiz' dedi. Birden kalktı sağ elini cebine attı. Sandalyesi geriye doğru hızla gitti. Ben de silahımı aldım. Ona ateş ettim. Elindekinin telefon olduğunu sonradan gördüm. Başka yolum yoktu."



"BABASINDAN ÖZÜR DİLERİM"

Damirov, savunmasını şu şekilde sonlandırdı: "Maktulün babası buradadır. Azerbaycan'ın en saygın insanlarındandır. Ondan çok özür dilerim. O da Etimad'ın nasıl bir insan olduğunu bilir. Şu an çok pişmanım, keşke olmasaydı. Sonra arabaya binip şoförümle Beşiktaş'a gittim. Oğluma telefonda olanı anlattım. Şoförüm Barış olayı böyle duydu. Kaçmak istesem kaçardım yarım saat içinde İstanbul'dan çıkardım ama ailem burada. Beşiktaş'ta bir kafede oturduk. Barış'a dedim ki: 'Sen ailemin yanında ol. Ben de taksiyle gideceğim.' Herkesin bilmesini istiyorum. Ben eğer öldürmek isteseydim. Yurtdışından adam çağırır öldürtürdüm."

"TELEFONDA KONUŞURKEN HABERİM OLDU"

Tutuklu diğer sanık Barış Aslan ise savunmasında, "Gozal Bey bana pek bir şey anlatmazdı. Aralarındaki ilişkiyi çok bilmem o yüzden. Ancak olaydan bir gün önce kendisine küfürler ettiğini söyledi. Telefonda konuşurken hadiseden haberim oldu. 'Reis ne yapalım' dediğimde 'Ben polisim, polise gideceğim' dedi. '10 dakika çay içip helalleşelim git sen' dedi. Helalleştik ayrıldık. Oturduğumuz mekandayken polis geldi. Çantadaki silahtan hiçbir zaman haberim olmadı. Polisler açtığında içinde silah olduğunu gördüm" dedi.

"OĞLUM SANIĞIN ANLATTIĞI GİBİ BİRİ DEĞİLDİ"

Duruşmaya şikayetçi olarak katılan maktulün babası İlyas İsmailov "Türk adaletine güveniyorum. Oğlum sanığın anlattığı gibi biri değildi. Sözünde duran, mert ve dürüst bir insandı. Kendi parasıyla Somali'deki çocuklar için su kuyusu açtırmıştı. Sözleşmelerine yetimhaneye para bağışı konusunda şartlar koydururdu. Eğer sanık bana müracaat etseydi oğlumu uyarırdım. Benim bir dediğimi iki etmezdi."



1 SANIK TAHLİYE OLDU

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Gozal Damirov'un tutukluluk halinin devamına, diğer tutuklu sanık Barış Aslan hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca 5 tanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Damirov'un "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamede davanın diğer sanığı Barış Aslan'ın ise "Suça yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenirken, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.



Görüntü Dökümü:

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13.12.2019 -20.04 Haber Kodu : 191213228