DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

Maltepe Belediyesi'ne temizlik hizmeti veren firma alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışını hafriyat kamyonları çekerek kapattı.Protestoyu gerçekleştiren firma son yapılan temizlik işleri ihalesinin de davet usulü olmadan başka bir şirkete verildiğini öne sürdü. Alacaklarının tahsil edemediğini iddia eden firma, Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışına hafriyat kamyonları parketti. Alandaki temizlik araçları çıkış ve giriş yapamazken protestonun alacaklar ödene kadar süreceği belirtildi.Protesto nedeniyle giriş ve çıkışı kapanan alan havadan da görüntülendi. Maltepe Belediyesi konuyla ilgili açıklama yapılacağını kaydetti. Giriş ve çıkışı kapatan şirketten yapılan açıklamada ise alacaklarının bulunduğu belirtilirken, "Belediyenin beklentisi bizim alanı terketmemiz yönünde olabilir. Fakat zemininden atölye tesislerine kadar tüm giderlerinin tarafımızdan karşılanarak kurulan alanda, sözleşme sonrası işlerimiz de bulunduğundan mevcut alanı kullanmaya devam etmekteyiz" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Gülsuyu'ndaki Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi görüntüleri

-Şantiye giriş kapısına park edilen kamyon

-Alanın havadan görüntüleri

04.10.2019 - 18.14 Haber Kodu : 191004238

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15- DEPREMDE HASAR GÖREN BAKIRKÖY'DEKİ YENİMAHALLE CAMİİ İBADETE KAPATILDI

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,()

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camii geçici olarak ibadete kapatıldı.

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem çok sayıda binada hasara neden oldu. Bakırköy'de bulunan Yenimahalle Camii de bu binalar arasında yer aldı. Camide yapılan incelemelerde binanın hasar aldığı tespit edildi. Bugün kılınan sabah namazının ardından cami kaymakamlık kararıyla ibadete kapatıldı. Caminin avlu ve kapılarındaki çeşitli yerlere "Deprem sonrası hasar tespit kontrolü nedeniyle camimiz geçici olarak kapatılmıştır" yazısı asıldı. Geçici olarak kapatılan camide yapılacak olan kontroller sonrası yıkım ya da tadilata karar verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Uyarı yazısından görüntü

-Caminin girişinden görüntü

-Camiden genel görüntü

04.10.2019 - 18.15 Haber Kodu : 191004239



