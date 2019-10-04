DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- JÜPİTER VE AY BİRBİRİNE EN YAKIN KONUMDA TÜRK BAYRAĞI'NI ANDIRDI

Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, ()

Nadir görülen doğa olaylarından biri olan Ay ve Jüpiter'in yakınlaşarak birbirlerine en yakın konuma gelişi Türkiye'den de çıplak gözle görüldü. Ay'ın Hilal evresi ile Jüpiter yan yana oluşturduğu görüntü Türk Bayrağı'nı andırdı.

Gezegenlerin hareketleriyle ilgili nadir görülen doğa olaylardan biri olarak, dünyanın uydusu Ay ve gökyüzündeki en parlak yıldızdan dört kat daha parlak olan Jüpiter'in, birbirlerine en yakın konuma gelmesi olayı bu akşam gerçekleşti. Türkiye'den de çıplak gözle görülebilen olay Ay'ın Hilal evresi ile büyük ve parlak bir yıldızı andıran Jüpiter'i yakınlaştırdı. Ay ve Jüpiter'in İstanbul semalarındaki görüntüsü Türk Bayrağı'nı andırdı.

Görüntü Dökümü:

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- Ay ve Jüpiter'in görüntüsü

03.10.2019 - 23.28 - Haber Kodu : 191003274

03.10.2019 - 22.36 - Haber Kodu : 191003263

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2- MEYVE SEBZE HALİNDE SİLAH SESLERİ: 2 YARALI



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İstanbul

Ataşehir'de bulunan meyve sebze halinde alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra hal esnafı tarafından linç edilmek istendi. Polis havaya ateş ederek kalabalığı dağıttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.30 sıralarında İçerenöy Mahallesi Çayır Caddesi'nde bulunan meyve sebze halinde meydana geldi. İddialara göre, Hüseyin G., aldığı alkolün etkisiyle pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. İlk başta ne olduğunu anlayamayan hal işçileri, araçların arkasına saklandı. Pompalıdan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin G., kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hal esnafı, gözaltına alınan Hüseyin G.'yi polisin elindeyken linç etmek istedi. Polis, havaya ateş ederek kalabalığı dağıtırken, Hüseyin G.'yi araca bindirerek İçerenköy Polis Merkezi'ne götürdü. Yaralanan Mezih Demirel ve Ramazan Yavuz, olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarına saçma isabet eden 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"BU KAMYON OLMASAYDI 15-20 KİŞİ YARALANIRDI"

Bir hal çalışanı, " Biz tam şurada duruyorduk. Silah sesleri geldi. Biz arkadaşlar torpil şakası yapıyorlar sandık. Ondan sonra bir baktık bir tane daha patladı. Biz birbirimize bakıyoruz. Bu tarafa doğru geldi, adam bir tane daha patlattı. Ben adama yaklaştım 'sen ne yapıyorsun?' dedim. Baktım tuhaf tuhaf kelimeler söylüyor. Herkes başına toplandı. Mermiyi tekrar silahın ağzına verdi. Dedim ki uzaklaşın bu adamın aklı başında değil. Ya içmiş ya da cinnet geçiriyor dedim. Çocukları uzaklaştırdım. 3 el ateş etti. Bu kamyon olmasaydı belki 15-20 kişi yaralanırdı. Ondan sonra polise haber verdik. Gerekeni yaptı, alıp götürdüler. Buradaki hiçbir güvenlik müdahale etmedi polis gelene kadar" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı hal

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Hal çalışanları ile röp

-Halde bulunan işçiler

-Ramazan Yavuz'un hastanede olayı anlatması(cep telefonu)

-Hastaneden görüntüler

-Şüphelinin linç edilmek istenmesi(Cep telefonu)

-Polisin havaya ateş etmesi(Cep telefonu)

-Genel ve detay

03.10.2019 - 21.57 - Haber Kodu : 191003258

03.10.2019 - 22.46 - Haber Kodu : 191003266

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3- ARNAVUTKÖY'DE YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

İSTANBUL

Kuzey Marmara Yolu'nda sürücüsünün sapağı kaçırdığı için geri geri sürdüğü iddia edilen yolcu otobüsüne, arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kuzey Marmara Yolu Arnavutköy mevkii Edirne İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 SEL 95 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün sürücüsü, sapağı kaçırınca aracı geri geri sürmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 JG 347 plakalı kamyon otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi otobüsten tahliye edilen yolcular yaptı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan, kazanın hemen sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazanın hemen sonrası

-Kaza yapan araçlar

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa alması

03.10.2019 - 20.08 - Haber Kodu : 191003249

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4- POLİS TABANCASINI TEMİZLERKEN MESLEKTAŞINI VURDU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Kağıthane'de, polis memuru, evinde tabancasını temizlerken, kazayla meslektaşını vurdu. Omzundan yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Mahallesi Selamet Sokak'ta 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinde görevli polis memuru O. E., meslektaşıyla birlikte kaldığı evde tabancasını temizlerken, silah kazayla ateş aldı. Bu sırada, O.E.'nin yanında bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Y. U., omzundan vuruldu.

O.E.'nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ omzundan hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Y. U., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis yetkilileri, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Sokak sakinlerinden detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-Apartmandan detay görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

03.10.2019 - 21.05 - Haber Kodu : 191003255

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5- AHMET ŞAFAK YARIN VİZYONA GİRECEK OLAN "KUŞATMA YEDİ UYUYANLAR"I ANLATTI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL,

Yapımcılığını ve senaristliğini sanatçı Ahmet Şafak'ın üstlendiği 'Kuşatma Yedi Uyuyanlar' yarın vizyona giriyor. Ahmet Şafak izleyicilerin filmden çıktıktan sonra, "İyi ki bu milletin mensubuyum" diyeceklerini söyledi.

Vatanı için her şeyi yapmaya hazır olan eski bir askerin, vatanı üzerinde oynanan oyunları bozmak için girdiği mücadeleyi konu eden filmin başrolünde Ahmet Şafak bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ise Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Sefa Zengin, Aslı Atıl, Hakan Erkuran, İbrahim Ethem Erkuran, Mehmet Tokat yer alıyor.

"TÜRKİYE AMERİKA ÇATIŞMASININ SEMBOLÜ"

Film hakkında bilgiler veren Ahmet Şafak, "Gerçek ve kurmacanın bir arada bulunduğu bir film. Filmde tarih, yer ve zaman veriyor. Filmimiz, 2011'de Kerkük'te geçiyor. Filmin kahramanı bir özel kuvvet komutanı. Bunları eklediğimiz zaman film, gerçeğin izini sürerek ilerliyor. Ben, 2001-2003 ve 2007'de muhtelif dizi filmlerde oynadım. O oyunculuk altyapısını bildiğim için de böyle bir şeye cesaret ettiğimi söyleyebilirim. Film, 2011 yılında Kerkük'te başlıyor. Türk özel kuvvet komutanı, bir Amerikan komutanıyla kapışıyor. Bu aslında Türkiye Amerika çatışmasının özellikle mekan olarak da kapışmasının sembolü. Bu kapışma halen Suriye'de devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında filmimiz, gerçeklerin izini sürüyor. Fakat, bununla da kalmıyor. Çok dramatik bir damar da var filmin içerisinde. Çünkü Turan komutan 2011'de Falcon'la kapıştıktan sonra ağır hasta karısını ve kızını görmeye geliyor. İşte orada onun dramı başlıyor" dedi.

"SADECE KAHRAMANLIK HİKAYESİ DEĞİL"

Şafak, "Film aslında sadece temel bir kahramanlık hikayesi değil. Belki de bu açıdan Türk sinemasında bir ilk. Yedi uyuyanlar kavramı ve bu kavramın altını dolduran karakterlerimiz söz konusu. Bu karakterler sosyal hayata nüfuz etmiş ve sosyal kimlikleriyle toplum içerisinde var olan insanlar. İşte burada kendilerinden bir parça bulacaklar. İzleyici 'Bu yedi değil de sekiz olsaydı, sekizinci biz olurduk' diyecekler. Filmimizin temel sloganı 'Uyuyanları uyandırın'. İnsanlar filmden çıktıklarında Mehmet Akif Ersoy'un dizelerindeki gibi 'Biz nasıl bir milletmişiz ki gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz'i hatırlayacaklar. Bu filmden çıkınca bunu hissedecekler. Keyifle izleyebilecekleri iyi bir film oldu. Ama filmi izlerken kimi zaman hüzünlenecek, kimi zaman ağlayacaklar. Mendillerini unutmasınlar. Çoğu zaman da gurur duyacaklar. Gözlerinden yaşlar akarken 'İyi ki bu milletin mensubuyum' diyecekler" diye konuştu.

"SAYIN DEVLET BAHÇELİ GALASINA KATILMAK İSTİYORDU"

Filmin galasını iptal ettiklerinden söz eden Ahmet Şafak, "Sayın Devlet Bahçeli galasına katılmak istiyordu, hatta galayı kendi teşkil etti. Sağ olsun, rabbim ona uzun ömürler versin. Geçtiğimiz hafta geçici bir rahatsızlık geçirdi. Biz galamızı erteledik. Bana, 'Ahmet mutlaka filme gideceğim' dedi. O verdiği sözü her zaman tutar, dolayısıyla Ankara'da sinema salonunda Sayın Genel Başkanımızı göreceğiz, ben de inşallah yanında olacağım." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Ahmet Şafak röportajı

03.10.2019 - 21.33- Haber Kodu : 191003257

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6- BAHÇELİEVLER'DE KAÇAK İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Bahçelievler'de alkol imalathanesi olarak kullanılan bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi suçüstü yakalanırken, 6 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, kaçak ve sahte içki üretimi ile ilgili yapılan bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonucunda polis ekipleri, Kocasinan Mahallesi Çerkez Sokak'ta bulunan bir depoya, saat 17.00 sıralarında baskın yaptı. Yapılan baskında ticari araç ile imalathanede üretilen sahte ve kaçak içkiyi piyasaya sürmek üzere dağıtıma çıkmaya hazırlanan M.K. adlı bir kişi suçüstü yakalandı.



6 TON KAÇAK VE SAHTE İÇKİ

Depoda ve ticari araçta yapılan aramada koli ve bidonlar içinde satışa hazır alkol ele geçirildi. Şüphelinin elde ettiği saf alkolü, büyük depolarda toplayarak kurduğu düzeneklerle damıttığı, sonrasında ise kazanlarda kaynatarak sahte alkole dönüştürdüğü öğrenildi. Depoda yapılan aramada toplamda 6 ton sahte ve kaçak içkiye el konulurken gözaltına alınan M.K işlemeleri yapılmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesine götürüldü. Operasyonla ilgili başlatılan çalışma devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-İmalathane olarak kullanılan depo

-Ekiplerin depo içinde inceleme yapması

-Şüphelinin yakalandığı araç

-Depoda sahte alkol üretimi için kullanılan malzemeler

-İçi sahte ve kaçak alkol dolu bidonlar

03.10.2019 - 18.28 - Haber Kodu : 191003231_

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7- SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI

Haber: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha

Sultanbeyli'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, orman itfaiyesinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Uzundere'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman itfaiyesi sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Alevli şekilde yanan orman

-Orman ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detay

03.10.2019 - 18.52 - Haber Kodu : 191003236



