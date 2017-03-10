DHA İSTANBUL-BÜLENT ECZACIBAŞI: HELİKOPTERDE BİR YÖNETİCİMİZ VE 4 KONUĞUMUZ VARDI

İSTANBUL-BÜLENT ECZACIBAŞI: HELİKOPTERDE BİR YÖNETİCİMİZ VE 4 KONUĞUMUZ VARDI

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Erhan TEKTEN - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL

Beylikdüzü'nde helikopterin düştüğü yere geler Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı açıklama yaptı.

Helikopterin nasıl düştüğüne ilişkin henüz kesin bir bilginin olmadığını belirten Eczacıbaşı, "Olay nasıl ortaya çıktı şu an bilmiyoruz. İncelenince biz de öğrenmiş olacağız. Kaza nasıl oldu? Neden ortaya çıktı şu anda bilmiyoruz" dedi.

Helikopterde bulunanlar hakkında da bilgi veren Bülent Eczacıbaşı, "Bir yöneticimiz vardı. Bir Rusya'daki yöneticilerimizin temsilcisi olan arkadaşımız vardı. Ayrıca Rus konuklarımız, müşterilerimiz vardı. Fuar nedeniyle davet ettiğimiz 4 misafirimiz vardı. Tabi 2 tane de pilotumuz var. Atatürk Havalimanı'ndan havalandığını biliyoruz. Sanırım Bozoyük tesislerimize gidiyordu. Tam donanımlı bir helikopterdi" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Bülent Eczacıbaşı'nın açıklaması