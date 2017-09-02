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DHA İSTANBUL - BU KESİM YERİNDE KURBANLIKLAR TÜKENDİ

İdris TİFTİKÇİ / İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Alibeyköyde bulunan kurban kesim yerinde, Kurban bayramının 2 'nci gününde  kurbanlıklar tükendi. Satılmak üzere kesim yerine getirilen bin 421 büyükbaş hayvandan 1400'ü...

DHA İSTANBUL - BU KESİM YERİNDE KURBANLIKLAR TÜKENDİ

İdris TİFTİKÇİ / İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Alibeyköyde bulunan kurban kesim yerinde, Kurban bayramının 2 'nci gününde  kurbanlıklar tükendi. Satılmak üzere kesim yerine getirilen bin 421 büyükbaş hayvandan 1400'ü satıldı. 
Kurbanların büyük oranda tükenmesiyle kurbanlık satıcılarını çadırlarını topladığı görüldü. 
Bütün hayvanlarını sattığını söyleyen Süleyman Tokay, "Bu pazarda hiç mal kalmaz burası hayvan oteli gibi bir yer" dedi.
Bir başka kurbanlık satıcısı, “Satışlar iyi geçti, yaklaşık 55 hayvan sattım sadece elimde 14 tane kaldı" diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurban alanları genel koordinatörü Adem Balyedi "1421 büyükbaş hayvan geldi , yaklaşık 1400 yakını satıldı.Vatandaşlar çok memnun ayrıldı" ifadelerini kullandı.


Görüntü Dökümü
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-Çadırlardan detay
-Hayvan sahipleri ile detay
-Genel ve Detaylar
 

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