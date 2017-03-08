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DHA İSTANBUL BORSA İSTANBUL'DA GONG KADINLAR İÇİN ÇALDI

  Haber: İstanbul 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi, BMKüresel İlkeler Sözleşmesi, Borsa Yatırım Fonlarındaki Kadınlar Platformu, Dünya...

DHA İSTANBUL BORSA İSTANBUL'DA GONG KADINLAR İÇİN ÇALDI

 

Haber: İstanbul

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi, BMKüresel İlkeler Sözleşmesi, Borsa Yatırım Fonlarındaki Kadınlar Platformu, Dünya Borsalar Federasyonu ve Sürdürülebilir Borsalar Girişimi işbirliği ile Borsa İstanbul'da gong töreni gerçekleştirildi.

Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik hayatta güçlenmesini desteklemek için yaptığımız bu çağrının, tüm dünyada yankı bulmasını umut ediyorum" dedi. Kadınların aynı zamanda demokrasinin, özgürlüğün de teminatı olduklarını 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdiğini kaydeden Kaya, "Ben bu 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tüm şehit ve gazi kadınlarımıza ithaf etmek istiyorum. Dünya durdukça kadın şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onların aziz hatıralarını her yerde yaşatacağız. Emanetlerine de sahip çıkacağız. Onlar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün gerçek kahramanlarıdır." ifadelerini kullandı.

Gong çalma töreninde 15 Temmuz Gazisi Jale Usta ile Suriye'deki hava saldırılarında yaralanan İman Ali de yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden görüntüler

-Kaya'nın konuşması

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