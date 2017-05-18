DHA İSTANBUL - BOĞAZ'DA ARABALI VAPURUN LÜKS TEKNEYE ÇARPTIĞI AN KAMERADA

Haber: İstanbul

İstinye açıklarında Beykoz’a geçmek için kalkan arabalı vapurın lüks bir tekneye çarpma anı güvenlik kamerasın yansıdı

Kaza geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde yaşandı. Yeni seferine hazırlanmak için İstinye iskelesine yanaşan arabalı vapur geri manevra yaptığı sırada demirli olan lüks tekneye çarptı. Tekne ve arabalı vapurda hasarın oluştugğu 1 kişinin de hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının görüntüsü

-Olay günü çekilen görüntüler