DHA İSTANBUL - BOEİNG 737 MAX TİPİ UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI’NDA
ETİYOPYA’da meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları filosunda bulunan ve Atatürk Havalimanı’nda park yerine çekilen 12 Boeing 737 MAX tipi uçaktan 10’u İstanbul Havalimanı’na getiriliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden...
13 Mart 2019 Çarşamba 15:10
ETİYOPYA’da meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları filosunda bulunan ve Atatürk Havalimanı’nda park yerine çekilen 12 Boeing 737 MAX tipi uçaktan 10’u İstanbul Havalimanı’na getiriliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) alınan özel izinin ardından Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapan 10 uçak sırasıyla İstanbul Havalimanı’na iniş yapmaya başladı. 2 uçak ise Atatürk Havalimanı’nda kalacağı öğrenildi.
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