DHA İSTANBUL - BİŞKEK'TEKİ KAZADA ÖLEN 2 PİLOT 1 TEKNİSYEN İÇİN İSTANBUL'DA CENAZE TÖRENİ

* YARIN MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLECEKLER

Enver Alas, İstanbul

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden ACT Havayolları'nın 4 mürettabatından Türkiye'ye getirilen iki pilot ve bir teknisyen için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Törende bir araya gelen üç acılı aile, taziyeleri birlikte kabul etti, birlikte saf tuttu ve birlikte gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazlarının ardından, 3 cenaze defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Hong Kong-Bişkek seferini yaptığı sırada alçalma anında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747 tipi uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Saat 11.00 sıralarında THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a gelen cenazeler, 15.00 sıralarında Türk bayraklarına sarılı şekilde askeri tören mangası tarafından camiye getirildi.

AİLELER BİR ARADA TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Cami avlusunda taziyeleri Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı'nın eşi Gülseren Dirancı, oğlu Alp Onur Dirancı babası Mehmet Dirancı, Öndül ailesi adına eşi Şükran Öndül, oğulları Gökçe, Gökselin ve Tolunay Öndül ile kardeşi Memiş Öndül, Koca ailesi adına da İhsan Koca'nın oğulları Emre ve Eren Kara ile kardeşleri Cevde ve Zeki Kara kabul etti.

SEVENLERİ VE MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan pilotlar Dirancı ve Öndül ile teknisyen Koca'nın cenaze törenine başta çalıştıkları ACT Havayolları yöneticileri ile personeli, askeri erkan, havacılık sektöründen isimler katıldı.

TABUTLARA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Cenazelerin askerler tarafından avluya getirilmesinin ardından aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Kendi cenazelerinin başına giden aileler burada tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

PİLOT OĞLU DA ÜNİFORMASIYLA CENAZEDEYDİ

Ayrıca ikinci kaptan Kazım Öndül'ün kendisi gibi THY'de pilot olan ortanca oğlu Gökçe Öndül, babasını son yolculuğuna pilot kıyafetleriyle uğurladı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden pilotlar ile teknisyen için helallik alındı. Daha sonra tabutlar askerlerin omuzlarında top aracına taşındı. Top arabalarıyla kısa bir süre taşınan cenazelerin ardında aileler kol kola girerek yürüdü. Askeri törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderildi.

Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı'nın cenazesi memleketi Balıkesir Ayvalık'a, Kazım Öndül'ün cenazesi Konya Akşehir'e İhsan Koca'nın cenazesi ise memleketi Eskişehir'de yarın öğlen kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilecek

Görüntü Dökümü

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-Cenazelerin Cami avlusuna getirilmesi

-Aileleri taziyeleri kabul etmesi

-Öndül ailesinin görüntüsü

-Şükran Öndül'ün gözyaşı dökmesi

-Pilot oğul Gökçe Öndül'ün üniformalı taziyeleri kabul etmesi

-Dirancı ailesinin taziyeleri kabul etmesi

-Kara ailesinden görüntüler

-Tabutların başında ağlayanlar

-Tabuta sarılanlar

-Cenazeye katılanlar

-HElallik alınması

-Namazın kılınması

-Tören mangasının tabutları taşıması

-Cenazelerin top arabasına konması

-Cenaze Marşı'nın çalması

-Genel ve detaylar

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