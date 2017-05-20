DHA İSTANBUL - BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYI İLE YÜRÜDÜ, KOLPA GRUBU İLE COŞTU

Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL

Avcılar'da binlerce kişi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayına katıldı, Kolpa Grubu'nun konseri ile coştu.

Saat 20.30'da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nin başındaki Atatürk Anıtı önünden başlayan fener alayında bando takımı çeşitli marşlar çaldı. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, CHP'li meclis üyelerinin başlattığı fener alayına katılanlar 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diye slogan atarken, bir ağızdan 'Gençlik Marşı'nı okudu. Grup, Marmara Caddesi'nin sonundaki Belediye Havuz Meydanı'na kadar yürürken, burada kurulan sahne önünde bekleyen binlerce kişi ile bir araya geldi. Kolpa Grubu alanı dolduran binlerce kişiye sevilen şarkılarını seslendirdi. Grup solisti Barış Yurtçu, kendisini izleyemeye gelenlerin 19 Mayıs'ın Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken, bugünün doğum günü olduğu için kendisi için ayrı önemi olduğunu söyledi.

Hayranları grubun tüm şarkılarına eşlik ederken, zaman zaman yerlerinde zıplayarak tempo tuttu. Sahneye gelerek grup solisti Yurtçu'ya Atatürk'ün heykelciği ve teşekkür çiçeği veren Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek genç belediyecilik sergilediklerini kadrolarının büyük bölümünün genç olduğunu anlatırken Avcılar'ın sanat ve sanatçıya büyük önem verdiğini söyledi. Konser gece geç saatlere kadar sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Avcılar'daki fener alayı yürüyüşü

-Yürüyüşten detaylar

-Kolpa Konseri'nden görüntüler

-İzleyenlerden görüntüler

-Kolpa solistine çiçek ve heykelcik verilirken