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DHA İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM BAHÇELİEVLER'DE STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL AK Parti İstanbul Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Bahçelievler'de STK temsilcileri ve iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.  İstanbul'un Türkiye'nin ekonomisini sırtladığını anlatan...

DHA İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM BAHÇELİEVLER'DE STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

AK Parti İstanbul Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Bahçelievler'de STK temsilcileri ve iş dünyasından isimlerle bir araya geldi. 

İstanbul'un Türkiye'nin ekonomisini sırtladığını anlatan Yıldırım,  İstanbul'un Türkiye için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Yıldırım, 1977-80 yılları arasında Bahçelievler'de yaşadığını anlatarak, o dönemde yolların çok kötü olduğunu anlattı.

Son 17 yılda yaptıkları yatırımlarla Türkiye'yi üç kat büyüdüklerini, Avrupa'nın 6'ıncı, dünyanın 17'nci ekonomisi yaptıklarını anlatan Binali Yıldırım, hedeflerinin Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında sokarak İstanbul'u parmakla gösterilen şehir haline getirmek olduğunu belirtti. Binali Yıldırım, İstanbul'un artık göç almadığını, tersine göç verdiğini bunun da sebebinin Türkiye'nin her şehrinde sağlık ve ulaşım hizmeti sundukları için, kimi vatandaşların şehirlerine döndüğünü söyledi. İstanbul'daki genç nüfusa dikkati çeken Yıldırım, “Bilgiye ve gençliğe yatırıma yapacağız. Gençlik bizim geleceğimiz, bilgiye sahip olanlar dünyayı yönetiyor. Bunu İstanbul'a kazandıracağız ve bunu gençlerle yapacağız. Gençler çok büyük bir kaynak" dedi.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar

 

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