DHA İSTANBUL -  BİNALARI ÇÖKEN AİLELERDEN ARDA TURAN'IN KARDEŞİNE TAZMİNAT DAVASI 

SÜTLÜCE'de futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının istinat duvarının yıkılması sonucu evleri çöken Ertürk Apartmanı sakinleri, zararlarının karşılanmadığını ileri sürerek tazminat davası açtı.

TAHLİYENİN ARDINDAN ÇÖKTÜ

Beyoğlu Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde 24 Temmuz 2018'de Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan 'a ait AOT Yapı İnşaat Turizm A.Ş.'nin yaptırdığı otel inşaatının temel açma çalışması sırasında, istinat duvarının çökmesi sonucu 4 katlı Ertürk Apartmanı ile toplam 7 komşu binada hasar meydana gelmişti. Belediye ekipleri 7 binayı tahliye etmiş, Ertürk Apartmanı tahliyenin ardından çökmüştü.

ZARARIMIZ KARŞILANMADI

Ertürk Apartmanı sakinleri olayda Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve AOT Yapı İnşaat Turizm A.Ş.'nin kusur ve ihmali olduğunu belirterek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Otel inşaatın başlamasının ardından çevredeki binalarda hasar oluştuğunun belirtildiği dava dilekçesinde durumun belediyeye haber verildiği, 7 binada çatlaklar ve kaymalar meydana geldiği anlatıldı. Dilekçede AOT Yapı şirketinin inşaat çalışmasının usulüne uygun olarak yapıldığını, her türlü önlemi aldıklarını belirtmesine rağmen istinat duvarının devrilmesi sonucu 7 binanın tahliye edildiği anlatıldı.

İnşaatının ne zaman, hangi şartlarda, kimin sorumluluğunda yapıldığına dair bir tabela bulunmadığının belirtildiği dilekçede, "Olaydan sonra inşaatın izinlerine ilişkin kuşkular da medyaya yansımıştır. Bu hususta da davalı belediyenin kusurlu olduğu çok açıktır" ifadeleri yer aldı.

TEKNİK BİLİRKİŞİ USULE UYGUN DEĞİL

Dilekçede apartman sakinleri tarafından mahkemeden alınan teknik bilirkişi raporunda ise inşaatın temel kazısı çalışmalarının usulüne uygun olmadığı ileri sürüldü. Teknik bilirkişi raporunda, istinat duvarının yeterli derinlikte olmadığı, perde betonlarında filiz demirlerinin yetersiz olduğu, ankraj plakalarının yetersiz ve projesine uygun çakılmadığı, inşaatta yeterli teknik düzeyde mühendislik hizmetleri ve işçilik teknik uygulamasının yapılmadığı belirtildi.

EVSİZ KALDILAR

Dilekçede Apartman sakinlerinde Dal Ailesi, Yılmaz Ailesi, Sekmen Ailesi ve Burhan Eracar, AOT Yapı İnşaat ve Turizm A.Ş. ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı'dan 35 bin maddi, 220 bin TL manevi olmak üzere toplam 255 bin TL tazminat istedi. Apartman sakinleri evlerinin yıkılmasından sonra yeni bir daire tutamadıklarını, evlerinin yıkılması sonucu tüm eşyaların enkaz altında kaldığını ve yeni bir ev bulana kadar evsiz kaldıkları belirterek maddi tazminat istedi. Evsiz kalmaları sonucu apartman sakinlerinin psikolojik rahatsızlıklar geçirdiklerinin belirtildiği dilekçede kimi apartman sakinlerinin enkazdan kıl payı kurtulduğu belirtildi.

Dava, İstanbul Asliye Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde görülecek.

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