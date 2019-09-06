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DHA İSTANBUL - BEYOĞLU’NDA BÖREKÇİ’DE 2 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 YARALI (1)
Haber-Kamera: Ozan URAL – Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL - BEYOĞLU Mahmut Şevketpaşa Mahallesinde bir börekçide 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren...
GÜNDEM 06.09.2019, 04:33
Haber-Kamera: Ozan URAL – Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL - BEYOĞLU Mahmut Şevketpaşa Mahallesinde bir börekçide 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yaralının ambulansa konulması
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