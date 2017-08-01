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DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SOYGUN

  Hasan YILDIRIM, İstanbul Beyoğlu'nda bir market silahlı ve maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Görevlileri tehdit eden soyguncular, kasada bulunan 15.300 TL'yi alarak otomobille kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından...

DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SOYGUN

 

Hasan YILDIRIM, İstanbul
Beyoğlu'nda bir market silahlı ve maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Görevlileri tehdit eden soyguncular, kasada bulunan 15.300 TL'yi alarak otomobille kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI, MASKELİ 2 KİŞİ
Olay, Kaptanpaşa Mahallesi, Sinan Paşa Yumak Sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bir  otomobil ile markete gelen silahlı,  yüzleri maske ellerinde eldiven bulunan 2 soyguncu, görevlileri tabanca ile tehdit etti.Silah zoruyla kasayı açtıran soyguncular kasada bulunan 15.300 lirayı alarak kendilerini bekleyen otomobille kaçtı. Market görevlilerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görevlilerden bilgi alan polisler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUN KAMERADA
Market soygunu güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, markete gelen silahlı 2 soyguncunun market görevlisini silah zoruyla arka tarafta bulunan ofis bölümüne götürmesi ve paralarla dışarı çıkması görülüyor.Bir soyguncu ise market girişinde silahla nöbet tutuyor.
 
Görüntü Dökümü:
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Soyulan marketten görüntü
Polislerin market önünde güvenlik önlemi alması
Olay yerindeki güvenlik şeridi
GÜVENLİK KAMERASI görüntüsü
Silahlı ve maskeli 2 kişinin markete girişi
Silah zoruyla market görevlilerini tehdit etmeleri
Soyguncunun görevliyi kasa bölümüne götürmesi
Paraları alarak kaçmaları

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