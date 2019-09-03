DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA DEHŞET ANLARI; OLAYA ŞAHİT OLANLAR KAÇACAK YER ARADI
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Beyoğlu'nda bir kişi başına dayadığı tabancayı ateşledi. Bu sırada yoldan geçenler panikle kaçışırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ataman sokakta geçtiğimiz...
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()
Beyoğlu'nda bir kişi başına dayadığı tabancayı ateşledi. Bu sırada yoldan geçenler panikle kaçışırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ataman sokakta geçtiğimiz ay yaşanan olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Daha önce çalıştığı işyerine gelen ve bir süre oturduktan sonra gece saat 04.00 sıralarında dışarı çıkan Eyüp D. (43) sokakta başına dayadığı tabancayı ateşledi. Eyüp D. yere yığılırken bu sırada yoldan geçenler büyük panik yaşayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek sokağı kapatırken bir süre sonra gelen sağlık ekipleri başından vurulan Eyüp D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Eyüp D.'nin cesedi daha sonra memleketinde toprağa verildi.
Görüntü dökümü
-----------------
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
-Sokakta yürüyen kişiler
-Eyüp D.'nin kamera açısına girmesi
-Eyüp D.'nin yere yığılması
-Tabancanın yere düşmesi
-Olaya şahit olanların kaçışması
AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Olayın yaşandığı sokak
-Genel ve detay görüntüler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:42
|Yatsı
|21:06
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0