DHA İSTANBUL - BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI O SİMİTÇİYİ ZİYARET ETTİ 

* EKMEK TEKNESİNE SIKI SIKIYA YAPIŞTIĞI ANLAR KAMERASINA YANSIMIŞTI.

Zeki GÜNAL, İstanbul

Perşembe günü Taksim Meydanı'nda şiddetli yağmur, dolu ve rüzgara karşı ekmek teknesi olan simit tezgahını tutmaya çalışırken görüntülenen ve Taksim'deki afetin simgesi olan simitçi Suriyeli Ali'yi Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ziyaret etti. Simitçi ile tokalaşan Demircan "Ekmeğine yapıştın, bırakmadın. O zorluklara rağmen nasıl mücadele verdiğini, esnafın ekmeğini nasıl koruduğunu gösterdin. Ben kendi adıma seni tebrik ediyorum" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ın simitçiyi ziyareti

-Diyaloglar

-Başkanın esnaf ile toplu fotoğraf çektirmesi

-Genel ve detay görünütler