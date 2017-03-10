DHA İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ'NDE HELİKOPTER DÜŞTÜ (3)

- Düşen helikopterdeki patlamalar amatör kameraya yansıdı
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 11.16'da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece'de saat 11.21'de düştü. Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterde 7 kişi bulunuyordu. Kaptan Pilotunun Alaaddin Nacar olduğu öğrenilen helikopterde 2 pilot, 4 Rus yolcu ve 1 Türk yolcunun bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 çift kapandı.
Görüntü Dökümü:
----------
-Olay yerinden görüntü
-Yanan helikopterdeki patlamalar
-Helikopterin fotoğrafı