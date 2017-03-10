DHA İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ'NDE DÜŞEN HELİKOPTER KAZASIYLA İLGİLİ İLK ANDA ÇEKİLEN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

Görüntü dökümü
---------
-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması
-Sağlık ekiplerinin alanda dolaşması
-E-5'e düşen helikopter parçaları
-Gökyüzünde dolaşan helikopterin görüntüsü
-Detaylar
FEED
Görüntü dökümü --------- -İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması -Sağlık ekiplerinin alanda dolaşması -E-5'e düşen helikopter parçaları -Gökyüzünde dolaşan helikopterin görüntüsü -Detaylar FEED
10 Mart 2017 Cuma 14:54
Görüntü dökümü
---------
-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması
-Sağlık ekiplerinin alanda dolaşması
-E-5'e düşen helikopter parçaları
-Gökyüzünde dolaşan helikopterin görüntüsü
-Detaylar
FEED
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:37
|07:16
|13:24
|16:41
|19:16
|20:42