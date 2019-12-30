DHA İSTANBUL -  BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇATI OKULUN BAHÇESİNE UÇTU (1)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Veysel TİMDU - İstanbul - BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir ilkokulunun çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle bahçeye uçtu.

İstanbul'da fırtına etkisini artırıyor. Beylikdüzü'nde okulun çatısının bir bölümü rüzgarın etkisiyle bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

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