DHA İSTANBUL - BEYKOZ'DA HAFRİYAT KAMYONU İLE 2 MİNİBÜS ÇARPIŞTI (1)

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - İSTANBUL
Beykoz'da hafriyat kamyonuyla 2 minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - İSTANBUL Beykoz'da hafriyat kamyonuyla 2 minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Görüntü Dökümü: ----------- -Olay yerinden görüntüler FEED
15 Mayıs 2017 Pazartesi 15:45
Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - İSTANBUL
Beykoz'da hafriyat kamyonuyla 2 minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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