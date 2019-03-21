DHA İSTANBUL - BEYAZIT'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI: ÇOK SAYIDA YARALI VAR  (1)

Haber: Cemil ÖZDEMİR - İstanbul
Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevkedildi
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
Haber: Cemil ÖZDEMİR - İstanbul Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevkedildi Görüntü Dökümü: -------- -Olay yerinden görüntüler
21 Mart 2019 Perşembe 10:13
Haber: Cemil ÖZDEMİR - İstanbul
Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevkedildi
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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