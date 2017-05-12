DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA ÖĞRENCİLERİN TEHLİKELİ MEZUNİYET TURU

* İstanbul'da özel bir lisenin öğrencileri otomobillerle konvoy yapıp sahil turu yaptı.

* Ortaköy'de yol kenarında durup eğlenen öğrenciler polis engeline takıldı.

* Polis engelini atlatan öğrencilerden bazıları otomobillerin camlarından sarkarak tehlikeli bir şekilde yolculuk etti.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda bulunan özel bir lisenin öğrencileri mezuniyet etkinlikleri kapsamında otomobillerle tura çıktı. Ortaköy'de yol kenarında duran öğrenciler burada otomobillerden inerek meşale yakıp şarkılar söyledi. Bu sırada yoldan geçen bir trafik polisi ekibi iki şeritli yolun bir şeridinin kapandığını görünce yolun açılması için uyarıda bulundu. Koşarak otomobillere binen öğrenciler, araçların camlarından okul flamalarını sallayarak yola devam ettiler. Beşiktaş sahili boyunca turlamaya devam eden öğrencilerden bazılarının otomobillerin camlarından tehlikeli şekilde sarktıkları görüldü.

Görüntü dökümü

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-Ortaköy'de yol kenarında duran öğrenciler

-Meşale yakıp şarkı söylemeleri

-Trafik polisinin gelmesi ve uyarısı

-Öğrencilerin koşarak otomobillere binmeleri

-Seyir halindeki otomobillerin camlarından sarkan öğrenciler

-Genel ve detay görüntüler

