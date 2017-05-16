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DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA 'İLK ADIM' YÜRÜYÜŞÜ 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlemek istediği 19 Mayıs etkinliklerinin Valilik tarafından iptal edilmesinin ardından, CHP Beşiktaş Kadın Kolları'nın organizasyonuyla Akaretler Mustafa Kemal Müzesi...

DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA 'İLK ADIM' YÜRÜYÜŞÜ 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul
Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlemek istediği 19 Mayıs etkinliklerinin Valilik tarafından iptal edilmesinin ardından, CHP Beşiktaş Kadın Kolları'nın organizasyonuyla Akaretler Mustafa Kemal Müzesi önünde toplanan yaklaşık 30 kişi, sahile kadar "ilk adım" yürüyüşü yaptı.
İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş Belediyesi'nin organize ettiği 19 Mayıs etkinliklerini güvenlik gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, yaklaşık 30 kişilik bir grup Akaretler'de bulunan Mustafa Kemal Müzesi önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan grup, saat 19.30 sıralarında İzmir Marşı'nı söyleyerek yürüyüşe geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş Kadın Kolları'nın organize ettiği ve 98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Beşiktaş'tan milli mücadele için ilk adımı attığı noktadan başlayan  yürüyüş, Atatürk'ün Bandırma Vapuru'na bindiği  Beşiktaş sahilinde son buldu.  
Yürüyüşe katılan CHP Beşiktaş İlçe Başkan yardımcısı Olcay Aktan, "Bugün 16 Mayıs. Atamızın Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının yıl dönümü. Bizde bunu simgesel olarak canlandırmak istedik. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Onun dalgalandırdığı bayrağı biz taşımaya devam edeceğiz" dedi. 
CHP Beşiktaş Kadın Kolu başkanı  Ferhunde Şirin ise şunları söyledi,  "Her sene yapmış olduğumuz ilk adım yürüyüşü bu sene  yasaklandı. Biz buna tepki vermek için ve tekrar geleneksel yürüyüşümüzü başlatmak için buradayız."
Sahilde denize karanfil atan grup daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Müze önünde toplananlar
-Yürüyüşe geçilmesi
-Sahilde denize karanfil atılması
-Açıklamalar
-Genel ve detaylar

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