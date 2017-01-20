Haber-Kamera:Çağatay KENARLI, İstanbul
Beşiktaş Vodafone Arena çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda şehit olan polislerin vefatının 40. günü sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve tüm ilçe emniyet müdürlüklerinde kurban kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki törene çok sayıda emniyet müdürü ve polis memuru katıldı. Kurban kesiminin ardından saldırıda şehit olan polisler için dua edildi. Cuma namazı öncesinde de tüm şehitler için Fatih Camii'nde mevlit okutulacak.
Görüntü Dökümü
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-Kurbanlık koçların görüntüsü
-Emniyet müdürleri ve polislerden görüntü
-Kurbanların kesildikten sonra şehitler için dua edilmesi
DHA İSTANBUL- BEŞİKTAŞ ŞEHİTLERİ İÇİN KURBAN KESİLDİ
Haber-Kamera:Çağatay KENARLI, İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda şehit olan polislerin vefatının 40. günü sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve tüm ilçe emniyet müdürlüklerinde...
20 Ocak 2017 Cuma 12:03
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