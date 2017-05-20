DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE “19 MAYIS" SORUŞTURMASI

Haber: İstanbul

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın Beşiktaş Belediyesi'ne "19 Mayıs" soruşturması başlattığını açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ta bir konuşma yapmış ve "19 Mayıs'ı Beşiktaş'ta çok daha görkemli bir törenle kutlayacaktık. Ama yasak getirdiler. Sandılar ki bu toplantıyı yapmayacağız. Yasağı getirmelerinin nedeni korkularındandır. Korkularından uyuyamayacaklar" demişti.

" ETKİNLİĞİN YAPILMASI İSTANBUL VALİLİĞİMİZCE UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR"

Soruşturmayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "19 Mayıs törenleri, ülkemizde, istiklal mücadelesinin kahramanı Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve kahraman milletimize yakışır vaziyette, diğer bütün illerimizde olduğu gibi ilimizde de milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla, huzur içinde kutlanmıştır. Valilik olarak temel görevimiz, bu kutlamaların kamu düzeni içerisinde, emniyetli ve esenlikli olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Beşiktaş Belediye Başkanlığı, 19 Mayıs Günü, 'Gençlik Festivali' adı altında etkinlik koordine etmiş; fakat etkinliğin yapılması İstanbul Valiliğimizce uygun görülmemiştir" denildi.

" KABUL EDİLEMEZ BİR DAVRANIŞTIR"

"Buna rağmen, Beşiktaş Belediye Başkanlığı bu talebinde ısrarcı olmuş, etkinliği izin almadan gerçekleştirmek istemiştir" denilen açıklamada, " Aynı durum Beşiktaş Belediye Başkanı ile, '31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı Gecesi' de yaşanmış, gelen istihbaratlar doğrultusunda, günün hassasiyetine binaen yapılan tüm uyarılara rağmen, ilgili Belediye, kamu düzeni ve sorumluluğunu gözetmeksizin, kamu otoriteleriyle işbirliğinden kaçınarak, Ortaköy meydanında, yılbaşı gecesi eğlencesi tertip etmiştir. Söz konusu kişi hangi saiklerden kaynaklandığı kamuoyunca çok iyi bilinen bu tür hareketlere ve toplumumuzun ortak değerlerini istismara her fırsatta tevessül etmekten geri durmamıştır. Yaşanılan olumsuz olaylardan elde edilen tecrübelerin, ilgili Belediye Başkanlığı'na herhangi bir sonuç üretmediği, 19 Mayıs'taki tutumlarıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Belediye Başkanı halkı tahrik edici gazete ilanlarıyla da, konuyu siyasi bir malzeme aracı haline dönüştürmekten kaçınmamıştır. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın, kendisini kanun koyucunun ve kamu düzeninden sorumlu otoritelerin yerine koyarak hareket etmesi kabul edilemez bir davranıştır" ifadeleri yer aldı.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NCA SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR"

Açıklama şöyle devam etti: "Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde olduğu gibi, İstanbul ilimizin ilçelerinde de etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar, yasal şartlara uygun ve kamu düzenini bozmayacak nitelikteki tüm etkinliklere gerekli izinler verilmiştir. Hatta Beşiktaş Belediye Başkanı'nın bağlı olduğu siyasi parti teşkilatı, 19 Mayıs için, İstanbul Beşiktaş ilçesinde etkinlik gerçekleştirmek için izin talebinde bulunmuş, bu talebe Valiliğimizce olumlu cevap verilmiştir. Netice olarak, ilgili Belediye Başkanlığı'na, 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma açılmıştır"

KILIÇDAROĞLU: YASAĞI GETİRMELERİNİN NEDENİ KORKULARINDANDIR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla toplananlara hitap etmişti. Kılıçdaroğlu, İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'ta yapılacak olan etkinlikleri iptal etmesini eleştirerek, "Sandılar ki bu toplantıyı yapmayacağız. Yasağı getirmelerinin nedeni korkularındandır. Korkularından uyuyamayacaklar. Korkularından özgürce sokağa çıkamayacaklar. Ama biz korkmuyoruz. Halkla birlikteyiz" demişti.

"ÜRETMENİN YOLU BİLGİDEN, İYİ BİR EĞİTİMDEN GEÇER"

Kılıçdaroğlu, konuşmasına meydanda toplananların bayramını kutlayarak başlamış şunları söylemişti;

"Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu çocuklarımıza yeteri kadar anlatamadık. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerini, amaçlarını yeteri kadar hayata geçiremedik. Şunu kabul etmek gerekir, Mustafa Kemal Atatürk demek Atatürkçülük demek üretim demektir. Üreten bir toplum gelişir. Üreten bir toplumun dünyada saygınlığı olur. Üreteceğiz ki güçlü olalım. Üretmenin yolu bilgiden, iyi bir eğitimden geçer. Bunu sağladığımız zaman katma değeri yüksek ürünleri üretmiş oluruz ve dünyada saygınlığımız artar. Eğer bir ülkenin üniversiteleri konuşamıyorsa, bilgi üretmiyorsa o ülkenin geleceği karanlıktır. O nedenle biz üniversitelerde bilimsel özerkliğin, düşünsel özerkliğin sonuna kadar korunmasını istiyoruz. Bu yol Mustafa Kemal'in yoludur. Cumhuriyetin kuruluşunda kadınlarda okuma yazma oranı binde sekizdi. Erkeklerde ise yüzde sekizdi. Bu koşullarda Cumhuriyet kuruldu. Bazen söyleniyor, 'neden hemen çok partili hayata geçmedik' diye. Onlar Cumhuriyetin hangi koşullarda kurulduğunu bilmiyorlardı. Seçim sandıklarında bile okuma yazmayı bilen yoktu. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurduktan sonra ilk yaptığı işlerden birisi millet mekteplerini kurmak olmuştur"

"CUMHURİYET SAYESİNDE KOLTUKLARINDA OTURANLAR CUMHURİYETİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORLAR"

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyetin önemini ise şu sözlerle aktarmıştı: "Bugün Cumhuriyet sayesinde koltuklarında oturanlar Cumhuriyetin ne olduğunu bilmiyorlar ve Cumhuriyete ihanet içindedirler. Bu nedenle onları hepinizin huzurunda kınıyorum. Cumhuriyetin en iyi örneklerinden birisi de benim. Kuş uçmaz kervan geçmez bir köyde doğdum. Üniversiteye giden ve okuma yazmayı bilen kardeşlerden birisiyim. Dolayısıyla devletin olanaklarıyla Cumhuriyetin sayesinde okudum, üniversiteyi bitirdim. Devletin önemli makamlarına geldim. Ama hiç bir zaman şunu unutmadım, bana bu imkanı sağlayan bu yolu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman arkadaşlarıdır."

Görüntü Dökümü

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-Beşiktaş'ta 19 Mayıs akşamı gerçekleşen etkinlikten görüntüler

-Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın konuya ilişkin salı günü yaptığı açıklamalar