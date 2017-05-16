DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI HAZİNEDAR:  19 MAYIS  KUTLAMALARIMIZ İSTANBUL VALİLİĞİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

Gökhan DANACI - İSTANBUL

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarımız İstanbul Valiliği tarafından iptal edildi" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs nedeniyle 3 gün sürecek çeşitli etkinlikler yapılacağını açıklamıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, bu akşam "Bağımsızlık İçin İlk Adım Yürüyüşü" ve Can Bonomo konseriyle başlayacak etkinliklerin Valilik tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Hazinedar yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Çünkü Cumhuriyetin en görkemli bayramlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanırken Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlıların hiç haketmediği bir engellemeyle karşı karşıya kaldık. İstanbul Valiliği, 16-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında belediyemiz tarafından Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında üçüncü kez gerçekleştirilen etkinliklerin ülkemizin bulunduğu şartlar, provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliklere katılacaklar dahil halkın huzur, güven ve esenliğinin kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına ve toplumda panik oluşmasına sebebiyet verebileceği gerekçeleriyle uygun görülmediğini bildirmiştir" dedi.



