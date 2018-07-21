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DHA İSTANBUL - BERBEROĞLU : DIŞARIYLA HABERLEŞMEYİ KESME KARARI ALDIM

İstanbul CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu,  "Mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım" dedi. Enis Berberoğlu, avukatları aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Yargıtay 16....

DHA İSTANBUL - BERBEROĞLU : DIŞARIYLA HABERLEŞMEYİ KESME KARARI ALDIM

İstanbul
CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu,  "Mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım" dedi.
Enis Berberoğlu, avukatları aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Yargıtay 16. Dairesinin kararına tepki gösterdiğini belirten Berberoğlu'nun yazılı açıklaması şu şekilde:
"İşte bağımsız kararım...
Anayasal hakkımın Yargıtay 16. Daire tarafından ayaklar altına alınmasına ne tepki vereceğimi epeyce düşündüm.
Sonuçta pazartesi sabahından itibaren ailemle, avukatlarımla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım.
Bu zor karar doğaldır ki ailemi, avukatlarımı, partimi ve sevenlerimi mutlu etmeyecek, dolayısıyla onlardan bağımsız ve hatta onlara rağmen uygulamam zorunlu. Ama herkes bilsin ki niyetim onları üzmek değil tam aksine daha fazla üzülmelerini engellemek ve korumak.
Çünkü görüyorum ki benim etrafımda dönen tartışmalarda aileme, partime ve hatta seçmenlerime bile çamur sıçrıyor, çektiğim eziyet yoldaşlarıma korku salma amacıyla malzeme ediliyor.Tabii ki görüşemediklerimi çok özleyeceğim ve fakat biliyorum ki her ne kadar ormanda yaşasa da her ağaç tek başına ve ayakta ölür"
 

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