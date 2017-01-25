Haber: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN-İSTANBUL
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü bu gece yarısından itibaren İstanbul ve çevresinde beklenen kar yağışı nedeniyle 00.01 - 23.59 saatleri arasında uçuşlarda yüzde 20 oranında kapasite kısıtlamasına gidileceğini duyurdu
DHA İSTANBUL - BEKLENEN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE UÇUŞLARDA KAPASİTE KISITLAMASI
Haber: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN-İSTANBUL Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü bu gece yarısından itibaren İstanbul ve çevresinde beklenen kar yağışı nedeniyle 00.01 - 23.59 saatleri arasında uçuşlarda...
25 Ocak 2017 Çarşamba 15:53
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