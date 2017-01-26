DHA İSTANBUL - BEBEĞİNİ DENİZE ATAN KADIN ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL-
Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize atan Fatma K. ve birlikte yaşadığı Mustafa T., adliyeye sevk edildi.
Fatih Asayiş Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan Fatma K.(35) ve birlikte yaşadığı Mustafa T.(36), öğle saatlerinde buradan çıkarıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Fatma K. ve Mustafa T., daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü
Görüntü Dökümü:
-Zanlıların polis merkezinden çıkışı
-Farklı araçlara bindirilmeleri
-Polis merkezinden detay görüntü
-Detaylar