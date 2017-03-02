DHA İSTANBUL - BAYRAMPAŞA'DA, SERVİS OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI (2)

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL

Bayrampaşa'da otogara gelen yolcuları götüren servis midibüsü hareket ettikten yaklaşık 1 kilometre sonra alev almaya başladı. Otobüs yanarak tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 16.30 sıralarında otogar bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Bir firmaya ait servis midibüsü, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen yolcuları alarak hareket etti. İçerisinde yaklaşık 10 yolcunun bulunduğu aracın otogardan yaklaşık 1 kilometre uzaklaştıktan sonra motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Midibüsün sürücüsü olaya yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Alevler kısa sürede aracın tümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan midibüsü söndürdü. Servis aracının sürücüsü Şakir Güleken, aracın motor kısmında biranda alevlerin yükseldiğini, yangın tüpüyle müdahale ettiğini ancak yangını söndüremediğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri yanan araçla ilgili inceleme başlattı. Bu arada, yolcular firmanın başka bir aracıyla gönderildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



Görüntü Dökümü:

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Aracın alev alev yanmasından detay görüntüler

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Kullanılamaz hale gelen otobüsten detay görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarından görüntüler

-Yanan aracın sürücüsüyle röportaj

-Detaylar