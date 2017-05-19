DHA İSTANBUL -  BASIN KONSEYİ'NDEN SÖZCÜ GAZETESİ OPERASYONU İÇİN AÇIKLAMA





İstanbul

Basın Konseyi'nden Sözcü Gazetesi'ndeki operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi; “19 Mayıs'ın yıldönümünü kutlamak için Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeleri olarak geldiğimiz Samsun'da, Sözcü gazetesine yönelik operasyonu şaşkınlıkla öğrendik.Gazetecilere yönelik yeni bir baskı örneği ile karşı karşıya kaldığımız anlaşılıyor. Hatta 10 aydır süren bir soruşturmada harekete geçmek için 19 Mayıs'ın seçilmesini de anlamış değiliz. Savcılar, isimleri ve adresleri belli gazetecileri normal günlerde ifadeye çağırabilir, her türlü soruyu yöneltebilir"

