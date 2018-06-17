DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN YILDIRIM, YENİKAPI'DA KONUŞTU (Geniş haber)

*Başbakan Binali Yıldırım,

"Birinci bayramımızı yaptık. Haftaya pazar günü 24 Haziran seçim zafer bayramına İstanbul hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız?"

"Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar. AK Parti ne yaptıysa bunları durduracağız, yıkacağız diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor. Bunlar bu ülkeye tek bir dikili ağaçları yok."

"Bugün FETÖ'nün, PKK'ın adını ağzına alamayanlar ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Önce siz çıkın cesurca, PKK'ya, DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz bunu ortaya koyun. Ondan sonra vatandaşımız size güvensin, size destek versin. İnşallah önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimler Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolda yeni bir günün başlangıcı olacak, yeni bir milat olacak, yeni bir tarih olacak"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

AK Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "İstanbul 'Evet' dediyse Türkiye 'Evet' demiştir. Sağ olun, var olun. İstanbul, 15 Temmuz sonrasında Yenikapı ruhunu başlatan şehir. İstanbul'un meydanları Kudüs'ün, Halep'in, Urumçi'nin, İslamabad'ın sesi oldu. İstanbul, her daim mazlum milletlerin umudu oldu. İstanbul, hazır mısın İstanbul? Bir kez daha destan yazacak mısın İstanbul? Türkiye'nin yüzünü bir kez daha güldürmeye var mısın İstanbul?" dedi.

“YENİ BİR DESTAN YAZACAK MIYIZ?ö

Yıldırım, alanda toplananlara seslenerek, “Birinci bayramımızı yaptık. Haftaya pazar günü 24 Haziran seçim zafer bayramına İstanbul hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamını, yeni sistemin Cumhurbaşkanı olarak seçecek miyiz? Cumhur İttifakını, AK Parti'yi güçlü şekilde meclise gönderecek miyiz? Güçlü hükümet için, güçlü Türkiye için 'Evet' mi?" diye konuştu.

“BUNLAR BU ÜLKEYE TEK BİR DİKİLİ AĞAÇLARI YOKö

Başbakan Yıldırım, “Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar. AK Parti ne yaptıysa bunları durduracağız, yıkacağız diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor. Bunlar bu ülkeye tek bir dikili ağaçları yok. Hiçbir yerde şu eseri de biz yaptık diyebiliyorlar mı? Bunlar meydana çıkıyorlar. Yol vaadi verelim diyorlar. Bakıyorlar bütün yollar yapılmış. 'Köprü yapalım' diyorlar. Yahu köprüler de yapılmış. 'Havaalanı yapalım' diyorlar, bakıyorlar ki o da bitmiş. Yapacak bir iş bulamayınca 'Bari iftira atalım, yalan söyleyelim yıkmaya çalışalım.' Bunların geçmişi bu. Bunlar değil mi 1936'da ilk defa uçak yapan Nuri Demirağ'ın fabrikasını kapatan, bunlar değil mi? Bunlar değil mi köprülere karşı çıkan, köprüler bitince de en önce kullanan, bunlar değil mi?" şeklinde konuştu.

“DARBECİLERE, BÖLÜCÜLERE, FETÖ'CÜLERE, PKK'LARA, DEAŞ'A HAKETTİĞİ DERSİ VERDİK Mİ?ö

Yıldırım, “Hatırlayın, geçmiş yılları hatırlayın. Terör azmış, darbe tehditleri, vesayetler ülkenin adeta kaderi olmuş. İşte böyle bir çıkmazda bir yiğit çıktı, dedi ki 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' 3 Kasım 2002'de 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' dedik. Yaktınız mı ışıkları? Türkiye aydınlandı mı? 15 senede Türkiye'yi 3 kat büyüttük mü? Darbecilere, bölücülere, FETÖ'cülere, PKK'lara, DEAŞ'a hakettiği dersi verdik mi? Ülkemizi, terör belasından kurtardık mı, 15 Temmuz'da siz kahraman milletimizle beraber Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları doldurduk mu? FETÖ'cülere o geceyi zindan ettik mi? O gece halkı gücü, tankın gücünü yendi mi?" dedi.

“FETÖ'NÜN, PKK'IN ADINI AĞZINA ALAMAYANLAR ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİP OLUYORLARö

Yıldırım, "Bugün FETÖ'nün, PKK'ın adını ağzına alamayanlar ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Önce siz çıkın cesurca PKK'ya DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz bunu ortaya koyun" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Önce siz çıkın cesurca PKK'ya, DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz, bunu ortaya koyun. Ondan sonra vatandaşımız size güvensin, size destek versin. İnşallah önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimler Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolda yeni bir günün başlangıcı olacak, yeni bir milat olacak, yeni bir tarih olacak. İstanbul... Hazır mısın İstanbul? Büyük güne hazır mısın? 6 günü gece demeden, gündüz demeden gönüllere girerek, elleri sıkarak geçirecek miyiz? Dolu dolu çalışacak mıyız? Aman siz siz olun mutlaka sandığa gidelim. Gitmeyenleri, sandığa gitmesi için destek olalım, teşvik edelim. Çünkü bu seçim önemli bir seçim. Türkiye'nin 100. yıl hedeflerini gerçekleştirecek kadroların seçimidir. O yüzden özellikle sizlerden ricam, seçime katılımı Türkiye'nin her tarafında en iyi şekilde sağlayalım. İstanbul, hazır mısınız?"

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