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DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN YILDIRIM BAYRAM NAMAZI SONRASI SÜLEYMANİYE'DE KAHVALTI YAPTI

  Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,  Bayram namazını Süleymaniye Camii'nde kılan Başbakan Binali Yıldırım, çıkışta cami karşısında bulunan bir kafede kahvaltı yaptı.  Saat 05.30 sıralarında eşi Semiha Yıldırım ile birlikte...

DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN YILDIRIM BAYRAM NAMAZI SONRASI SÜLEYMANİYE'DE KAHVALTI YAPTI

 

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul, 
Bayram namazını Süleymaniye Camii'nde kılan Başbakan Binali Yıldırım, çıkışta cami karşısında bulunan bir kafede kahvaltı yaptı. 
Saat 05.30 sıralarında eşi Semiha Yıldırım ile birlikte camiye gelen Başbakan Yıldırım ilk olarak sabah namazını kıldı. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesini ziyaret eden Yıldırım, burada dua etti. Tekrar camiye geçen  Binali Yıldırım, bayram namazını kıldı.
Cemaatle bayramlaşan Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, cami çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarının da bayramını kutladı. 

SÜLEYMANİYE'DE KAHVALTI
Binali Yıldırım, daha sonra cami karşısındaki bir kafeye geçerek burada kahvaltı yaptı. Yıldırım'a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş ve Erol kaya, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir eşlik etti.  Başbakan Yıldırım, kahvaltının ardından saat 09.00 sıralarında Süleymaniye'den ayrıldı. 

Görüntü Dökümü
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-Başbakanın camiden çıkışı
-Basın mensuplarıyla bayramlaşma
-Binali Yıldırım'ın kahvaltı yapması
-Kafeden çıkışı
-Başbakanın aracına binişi
-Genel ve detaylar
 

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