DHA İSTANBUL- BAŞBAKAN YARDIMCISI CANİKLİ: ÖZGÜR BİR TÜRKİYE İLE OHAL BİR ÇELİŞKİ DEĞİL

* Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli,

" OHAL döneminde kamuya temel hak ve hürriyetleri, hatta Anayasa'ya aykırılık teşkil edecek şekilde, sınırlandırma imkanı vermesine rağmen biz bu konuda en ufak bir kullanım yapmadık

" Temel hak ve hürriyetleri kullandırma, geciktirme engelleme anlamında hiçbir adım atmadık. Hiçbir karar almadık. Hiç kimse de bunu hissetmedi zaten. Hiçbir vatandaşımız OHAL'ın bu yönünü hissetmedi. Sayın Başbakanın söylediği gibi, esas itibariyle OHAL'i kendimize ilan ettik. Daha özgür bir Türkiye ile OHAL bir çelişki değil"

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli hükümet olarak, OHAL imkan verdiği halde hiçbir vatandaşın özgürlük alanını kısıtlamadıklarını söyledi. Canikli, "OHAL ilan edildi, uygulanıyor şuanda. Hiçbir fert, hiçbir vatandaş, kendisinin özgürlük alanını kısıtlayan hiçbir dönem olmamıştır, bu OHAL'in uygulandığı dönem içerisinde. Ve olmayacaktır da. Daha doğrusu, OHAL döneminde, kamuya temel hak ve hürriyetleri, hatta Anayasa'ya aykırılık teşkil edecek şekilde sınırlandırma imkanı vermesine rağmen, biz bu konuda en ufak bir kullanım yapmadık. Temel hak ve hürriyetleri kullandırma, geciktirme engelleme anlamında hiçbir adım atmadık. Hiçbir karar almadık. Hiç kimse de bunu hissetmedi zaten" dedi.

DAHA GÜVENLİ BİR TÜRKİYE

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 16 Nisan sonrası daha güvenli bir Türkiye olduğunu söyledi. Canikli, " Daha güvenli bir Türkiye oldu ve olmaya da devam edecek. Güvenliği tehdit eden unsurlarla verilen mücadele bunu sağlıyor. Yeni dönemin önemli bir parametresi de daha özgür bir Türkiye. Özgürlükle ilgili bütün düzenlemeleri yaptık. Özgür bir Türkiye algısını kısıtlayan ne varsa hepsinin ortadan kaldırılacak" diye konuştu.

OHAL İLE ÖZGÜRLÜKLER ÇELİŞMİYOR

Bunun OHAL ile çelişmediğini söyleyen Canikli, "OHAL var Türkiye'de. Bu kavramla OHAL çelişmiyor, çatışmıyor. Klasik anlamda OHAL'in temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla ilgili imkan veren o düzenlemeler hayata geçirilmiş olsaydı, öyle bir anlayış olsaydı, doğru olurdu bu düşünce. OHAL ilan edildi, uygulanıyor şuanda. Hiçbir fert, hiçbir vatandaş kendisinin özgürlük alanını kısıtlayan hiçbir dönem olmamıştır bu OHAL'in uygulandığı dönem içerisinde. Ve olmayacaktır da. Daha doğrusu, OHAL döneminde kamuya temel hak ve hürriyetleri, hatta Anayasa'ya aykırılık teşkil edecek şekilde, sınırlandırma imkanı vermesine rağmen biz bu konuda en ufak bir kullanım yapmadık. Temel hak ve hürriyetleri kullandırma, geciktirme engelleme anlamında hiçbir adım atmadık. Hiçbir karar almadık. Hiç kimse de bunu hissetmedi zaten. Hiçbir vatandaşımız OHAL'ın bu yönünü hissetmedi. Sayın Başbakanın söylediği gibi, esas itibariyle OHAL'i kendimize ilan ettik. Daha özgür bir Türkiye ile OHAL bir çelişki değil" şeklinde konuştu.

DAHA ADİL VE DAHA ZENGİN BİR TÜRKİYE

Daha zengin bir Türkiye hedeflediklerini yeni dönemde Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması için teknoloji yoğun bir üretim ekonomisine geçmeyi amaçladıklarını söyleyen Canikli, bir başka hedeflerinin de gelir dağılımındaki adaletsizliği dar gelirliler lehinde değiştirmeyi sürdürmek olduğunu söyledi.

GAYRI MENKUL BORSASI

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İSEDAK bünyesinde bir uluslararası gayri menkul borsası kurulmasıyla ilgili teknik çalışmaları tamamladıklarını da açıkladı.

Canikli, "İnşallah bunun önümüzdeki günlerde yasallaştırılması ve İSEDAK üyesi ülkelerle görüşülmesi çalışmalarına başlayacağız. Dünyada da ilk olacak bu sistem. Bütün İSEDAK ülkelerinde, Türkiye de dahil olmak üzere, ekonominin lokomotifi olan gayrı menkul sistemine ciddi bir finansman girmesini sağlayacak bir sistem. Menkullerin el değiştirdiği gibi, başka hiçbir işleme gerek olmaksızın, tamamen borsa ortamında uluslararası alıcı ve satıcıların nerde olduğuna bakılmaksızın, el değiştirmesine imkan sağlayacak bir sistem. Takas sistemi de, aracı kurumlar da olacak. Güvenlik mekanizmalarını bunlar sağlayacak. Ve takas sistemi de, el değiştirmeyi gerçekleştirecek. Yani para bir tarafa, gayrı menkul bir tarafa olacak şekilde. Yani bir başka ülkedeki alıcı, İstanbul'daki bir gayrı menkulü, tamamen borsa üzerinden hiçbir riske girmeksizin parasını ödeyerek tapuya sahip olabilir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Salondan detaylar

- Canikli'nin konuşması

- İmza töreni, hediyelerin verilmesi

