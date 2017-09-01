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DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN CUMA NAMAZINI ATAŞEHİR MİMAR SİNAN CAMİİ'NDE KILDI

  Enver ALAS / İstanbul, Kurban Bayramı'na İstanbul'da giren Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldı.  Öğle saatlerinde Tuzla'daki konutundan çıkan Binali Yıldırım saat 13.15 sıralarında...

DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN CUMA NAMAZINI ATAŞEHİR MİMAR SİNAN CAMİİ'NDE KILDI

 

Enver ALAS / İstanbul,

Kurban Bayramı'na İstanbul'da giren Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldı. 
Öğle saatlerinde Tuzla'daki konutundan çıkan Binali Yıldırım saat 13.15 sıralarında Mimar Sinan Camii'ne geldi. 
Cuma namazını burada kılan Yıldırım, daha sonra bir süre camide kalarak burada vatandaşlarla bayramlaştı. Başbakanlık korumaları da camideki çocuklara hediye dağıttı. 
Binali Yıldırım, bayramlaşma programına katılmak üzere 15.25 sıralarında camiden çıkarak Haliç Kongre Merkezi'ne geçti. 

Görüntü Dökümü
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-Camiden görüntüler
-Vatandaşların camiye girişte aranması
-Başbakanın camiye gelişi
-Karşılanması
-İçeri girişi
-Başbakanın aracının camiden ayrılması
-Genel ve detaylar
 

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