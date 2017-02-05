DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: EY KEMAL BEY, UYAN ARTIK TÜRKİYE REJİMİNİ SEÇTİ (GENİŞ HABER)

Hakime TORUN - Yaşar KAÇMAZ, İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım “Fikirtepe kentsel dönüşüm konutları" temel atma töreninde konuştu. Yeni anayasa değişikliğine ilişkin Yıldırım, “Bu anayasa değişikliği baldır kaymaktır bu da güzel. Memlekette faydalı güzel bir şey olsa CHP hemen harekete geçer. Ey Kemal bey uyan artık Türkiye rejimini seçti" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, “Bu dev projelerle sadece bugünü değil yarınlarımızı da inşa ediyor, geleceğimizi güvence altına alıyoruz. Siyaset millet için yapılır. Laf üstüne laf değil her zaman taş üstüne taş koyanlardan olduk. Millete hizmet yolunda yılmadık. Kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürekli çalıştık" diye konuştu.

“BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BALDIR KAYMAKTIR"

Temel atma törenine katılan bir kişinin, anayasa değişikliğine ilişkin “baldır kaymaktır" demesi üzerine Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

“Bu anayasa değişikliği baldır kaymaktır bu da güzel. Memlekette faydalı güzel bir şey olsa CHP hemen harekete geçer. Bunları hatırlayın. Başörtü yasağını kaldıracağımız zaman 'bu bir rejim meselesi 'dediler. Demokratik bir uygulamayı 28 Şubat kalıntısını kaldırırken bile CHP bu bir rejim sorunudur diyen CHP'den Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak bu değişikliğe ne diyecek? Buna da 'rejim sorunu' dedi. Ey CHP, ey Kemal bey uyan artık Türkiye rejimini seçti. 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik. Cumhuriyeti bugün daha da ileriye taşıyacak yeni anayasayı milletimizin huzuruna getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

“MECLİS'TE ASLANLAR GİBİ KÜRSÜ İŞGAL EDEREK"

Yeni anayasa görüşmeleri sırasında Meclis'te yaşanan tartışmalara ilişkin Yıldırım, “Her ne kadar siz Meclis'te aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak, burun kırarak bu anayasa değişikliğini engellemeye çalıştıysanız da başaramadınız. Şimdi söz milletindir. Karar sizindir. Neden evet diyoruz? PKK, FETO, HDP hayır diyor. Onun için evet diyoruz. Hayırcılara bakın ona göre karar verin. Bunlara, Nisanda refarundumda bu millet dersini verecek, hesabını soracak. Bölücülerden de FETO'culardan da evet mührünü vurarak hesabını soracaktır" diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜLSÜN"

Kentsel dönüşümün gönüllü yapılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım “Burada 10 binden fazla konut yapılacak. Toplamda 35 bin konut yapılacak. Bugüne kadar Türkiye'nin her köşesinde 100 binlerce konut yaptık. Müteahhit firmalardan isteğim, hemşerilerimizi üzmeyin ihtiyaçlarını karşılayın. Kentsel dönüşüm gönüllü dönüşülsün. Kentsel dönüşüm, zorunlu dönüşüm değildir" dedi.

“MERAK ETMEYİN BİZ DE ONU MAĞDUR EDERİZ"

Törene katılan bazı vatandaşların müteahhit bir firmadan şikayetçi olduklarını dile getirmeleri üzerine Başbakan Yıldırım, “Merak etmeyin biz de onu mağdur ederiz hiç merak etmeyin" dedi. Başbakan Yıldırım'ın katıldığı temel atma töreni ile Fikirtepe bölgesinde, 13 yapı adasında temel atma, 2 yapı adasında ise yıkım işlemi gerçekleşti.



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