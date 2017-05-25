DHA İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR'DE "KALEKOL" AÇILDI

- KALEKOL AÇILIŞINDA NEZARETHANE HATIRASI

* İstanbul Valisi Vasip Şahin,

"Devletin de en önemli görevlerinden birisi, vatandaşının huzurunu, sükununu ve mutlu yaşamasını sağlamaktır. Bizler de İstanbul'da bu noktada elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz"

* Başakşehir'deki kalekol açılış törenine gelen çevre sakinleri çocuklarıyla demir parmaklıkların arkasına geçip nezarethanede hatıra fotoğraf çektirdi.

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul

Başakşehir'de inşa edilen ve 'kalekol' olarak bilinen güvenlik merkezi hizmete açıldı. TEM, Özel Tim, Çevik Kuvvet ve asayiş ekiplerinin konuşlandırılacağı bu merkezden, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler, Bağcılar ve Arnavutköy ilçelerindeki terör ve toplumsal olaylara hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan Başakşehir Şahintepe Mahallesi'ndeki kalekolun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Vali Şahin, "İnsanloğlunun en temel ihtiyacı beslenme ihtiyacıdır. Onun hemen akabinde güvenlik ihtiyacı vardır. Beslenmeden sonra eğer güvenliğiniz yoksa, sizin o yaşamdan beklediğiniz kaliteyi ve huzuru bulmanız mümkün değil. Dolayısıyla devletin de en önemli görevlerinden birisi, vatandaşının huzurunu, sükununu ve mutlu yaşamasını sağlamaktır. Bizler de İstanbul'da bu noktada elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ İNSAN ÜSTÜ GAYRETLE ÇALIŞIYOR"

Güvenlik güçlerinin mesai mefhumu gözetmeksizin insan üstü bir gayretle çalıştıklarını dile getiren Vali Şahin, "Bizin arkadaşlarımız hemen hemen dinlenmeye hiç vakit bulamıyorlar. Bu helalı hoş olsun diyoruz. Bizim insanımız eğer kendini güvende hissetmiyorsa biz kendimizi vicdanen müsterih sayamayız. Belki çok yoruyoruz; ama neticesinde elde edilen başarılardan ve sizlerin teşekkürlerinden dolayı o yorgunluk kısa sürede geçiyor" ifadesini kullandı.

"EN ÖNEMLİ MÜCADELE TERÖRLE İLGİLİ KISMI"

Güvenlik açısından İstanbulla ilgili hayallerinin olduğunu belirten Mustafa Çalışkan ise, "Önceliklerimiz var. Birinci önceliğimiz terör. En önemli mücadele terörle ilgili kısmı. Sırasıyla devam eden, toplumsal, asayiş ve diğer olaylar. Ben şöyle bir şey hayal ediyorum: vatandaş 'imdat' dediğinde, yardım istediğimde gelebileceğimiz en kısa sürede bizim için en kıymetli şey. İhtiyaç duyulduğunda polisin yanınızda bizim için en önemli kıstas" diye konuştu.

DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA FOTOĞRAF

Konuşmaların ardından kalekolun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri, emniyet mensupları ve mahalle sakinleri kalekolu gezdi. Bu sırada açılışa gelen çevre sakinleri çocuklarıyla demir parmaklıkların arkasına geçip nezarethanede hatıra fotoğrafı çektirdi.

10 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 2 KULESİ VAR

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanın üzerine inşa edilen kalekolun yüksek duvarları bulunuyor. Kalekolun çevresini saran bu duvarların kalındığı 30 santimetre... 10 metre yüksekliğinde 2 kulesi olan kalekolun camları da kurşun geçirmez. Kalekolda 5 ofis, 2 yatakhane, çok amaçlı kafeterya, dinleme alanları ve nezarethaneler bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Konuşmalar

-Açılışın yapılması

-Vali, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürünün kalekolu gezmesi

-Kalekoldan detaylar

-Nezarethanede fotoğraf çektiren vatandaşlar ve çocuklar

-Genel ve detaylar

