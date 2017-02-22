Haber: Özden ATİK / İstanbul,
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında mahkemenin iadesi üzerine savcılıkça yeniden hazırlanan iddianame kabul edildi.
İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi hazırlanan ikinci iddianameyi kabul etti. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Barbaros Şansal, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle 16 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.
DHA İSTANBUL- BARBAROS ŞANSAL HAKKINDA DÜZENLENEN YENİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ...(1)
Haber: Özden ATİK / İstanbul, Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında mahkemenin iadesi üzerine savcılıkça yeniden hazırlanan iddianame kabul edildi. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi...
22 Şubat 2017 Çarşamba 13:13
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