DHA İSTANBUL - BAR VE EĞLENCE MERKEZLERİNE SAHTE İÇKİ SATACAKLARDI



Haber: Süleyman KAYA Kamera: İbrahim AKTÜRK /İSTANBUL,()

Fatih’te, bar ve eğlence merkezlerine sahte içki satıldığı yolundaki bir ihbar üzerine harekete geçen polis, bir işhanına baskın yaptı. Satışa hazır yüzlerce sahte içki ele geçiren polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Fatih Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, bar ve eğlence merkezlerine sahte içki satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tahtakale, boş işhanının bodrum katında sahte içki üretildiğini tespit eden polis, şüpheli şahısları takibe aldı. Çevredeki geniş güvenlik önlemi alan polis, iş hanına baskın yaptı. Satışa hazır yüzlerce şişe sahte viski, rakı ve votka ele geçiren polis, 5 kişiyi gözaltı aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İçki şişelerinden görüntüler

-Muhabir anonsları

-Sahte içkinin bulunduğu depo

-Polis ekiplerinin sahte içkileri incelemesinden görüntü

-Kullanılmayan iş hanındaki çöpler

-İş hanından detay görüntüler

-Genel görüntüler