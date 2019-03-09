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DHA İSTANBUL - BAKIRKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - BAKIRKÖY'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada araçlardan birinde sıkışan kadın itfaiye tarafından kurtarılırken, diğer otomobildeki 3 kişi kayıplara karıştı.  Kaza,...

DHA İSTANBUL - BAKIRKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - BAKIRKÖY'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada araçlardan birinde sıkışan kadın itfaiye tarafından kurtarılırken, diğer otomobildeki 3 kişi kayıplara karıştı. 

Kaza, Ataköy 9. Kısım'da gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GG 118 plakalı otomobil Ataköy Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarından Defne Sokak yönüne dönerken karşı yönden gelen ve içinde 4 kişinin bulunduğu 34 HS 0497 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonrası sürücü yara almadan kurtulurken, bir kadın yolcu araçta sıkıştı. Diğer araçta bulunan sürücü ve beraberinde ki 3 kişi ise olay yerinden hızla kaçtı. Kaçan kişilerden birisi bu sırada yaralandı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine olay yerine sevk edildi. İtfaiye erleri otomobil içinde sıkışan kadın yolcuyu kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer araçta yaralanan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de başka bir ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

POLİS KAÇAN 3 KİŞİYİ ARIYOR

Polis, yaralı arkadaşlarını bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yolda temizlik çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Kazaya karışan araçlar 
- Araçta sıkışan kadın yolcu
- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması
- Polis ekiplerinin çalışması
- Sağlık ekiplerinin müdahalesi
- araçların kaldırılması
- Genel ve detaylar

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