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DHA İSTANBUL - BAKIRKÖY'DE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN BİR KİŞİ KAYBOLDU

Ersan SAN / İstanbul Bakırköy'de serinlemek için denize giren İran uyruklu Mostafa Hosseini (41) kayboldu. Deniz polisinin Hosseini'yi denizde arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Alınan bilgiye göre,  Arkadaşlarıyla...

DHA İSTANBUL - BAKIRKÖY'DE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN BİR KİŞİ KAYBOLDU

Ersan SAN / İstanbul
Bakırköy'de serinlemek için denize giren İran uyruklu Mostafa Hosseini (41) kayboldu. Deniz polisinin Hosseini'yi denizde arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Alınan bilgiye göre,  Arkadaşlarıyla tatil için İstanbul'a gelen İran uyruklu Mostafa Hosseini, öğleden sonra Yeşilköy sahiline gitti.
Burada üç arkadaşıyla denize giren 2 çocuk babası Hosseini kıyıdan uzaklaştı. İyi yüzme bilen ve ülkesinde cankurtaran olarak görev yaptığı öğrenilen Hosseini denize açıldı. Uzun bir zaman geçmesine rağmen Hosseini'nin dönmemesi üzerine, arkadaşları sahildekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kıyıdan arama yaparken, olay yerine sevk edilen deniz polisi de deniz de arama yaptı. Yapılan aramalarda Hosseini bulunamazken havanın kararmasından dolayı denizdeki aramalara ara verildi. Aramaların yarın sabah sürdürüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Sahilden görüntüler
-Polis ekipleri
-Deniz polisinin denizdeki aramaları
-Hosseini'nin arkadaşları ve elbiseleri

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