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DHA İSTANBUL - BAKAN SOYLU, ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını inceledi. Bakan Soylu, gece saatlerinde...

DHA İSTANBUL - BAKAN SOYLU, ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını inceledi.
Bakan Soylu, gece saatlerinde Kartal'da çöken binanın bulunduğu bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Soylu, daha sonra bölgeden ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Bakan Soylu'nun yetkililerle konuşması ve ayrılması
-1 kişinin daha cesedinin çıkarılması ve ambulans görüntüsü
-Genel ve detaylar

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