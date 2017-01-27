Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

DHA İSTANBUL - BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN "BÜYÜK ANNE PROJESİ" İLGİLİ AÇIKLAMA (1)

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, * (Torun bakacak babaanne ve anneannelerin alacağı ücret) Asgari ücretin net yüzde 30'u gibi düşünüyoruz" *(Büyük anne kriterleri) Bir kere emekli veya değil farketmez; bu...

DHA İSTANBUL - BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN "BÜYÜK ANNE PROJESİ" İLGİLİ AÇIKLAMA (1)

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,

* (Torun bakacak babaanne ve anneannelerin alacağı ücret) Asgari ücretin net yüzde 30'u gibi düşünüyoruz"

*(Büyük anne kriterleri) Bir kere emekli veya değil farketmez; bu o hizmetin karşılığında bir destek olarak verilecek"

"Sağlıklı, bir çocuğa bakma dinamizmi varsa hekim raporu ve değerlendirmelerden sonra o desteği vereceğiz"

"Ayrıca hak etme taleplerinde annenin asgari ücretin iki mislinden fazla maaşının olmamasıdır"

Haber-Kamera Enver ALAS / İstanbul,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul'da ekonomi muhabirleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 'Büyük anne' projesinde pilot çalışmaların başlatıldığını hatırlatan Müezzinoğlu ilk etapta uygulamanın 5 bin aile üzerinden yapılacağını belirtti. Müezzinoğlu, projenin ilk etapta pilot şehirler olarak İstanbul ve Bursa'nın da aralarında olduğu 3 veya 4 şehirde bir yıl boyunca gerçekleşeceğini açıkladı.

BÜYÜKANNE KRİTERLERİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, 'Büyükanne Projesi'nde torun bakacak anneanne ve babaannelerin kriterlerinin ne olacağıyla ilgili soruya da , "Bir kere emekli veya değil farketmez; bu o hizmetin karşılığında bir destek olarak verilecek. Dolayısıyla büyük annenin ekonomik koşulları gündemimiz dışında. Ama büyük annenin aile tarafından çocuğuna bakımına arzu edip etmemesi, ikincisi ise büyük annenin çocuğa bakacak sağlık koşullarının olup olmamasıdır. Sağlıklı, bir çocuğa bakma dinamizmi varsa hekim raporu ve değerlendirmelerden sonra o desteği vereceğiz. Ayrıca hak etme taleplerinde annenin asgari ücretin iki mislinden fazla maaşının az olmasıdır. Yani 4 asgari ücret maaşı olan anneden ziyade 2 asgari ücreti geçmeyen anneleri proje bazlı değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

"NET YÜZDE 30 GİBİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Müezzinoğlu, proje kapsamında büyük annelerin alacağı ücretle ilgili olarak ise "Asgari ücretin net yüzde 30'u gibi düşünüyoruz. Pilot uygulamada analizler ne kadar sağlıklı olursa kalıcı projeye o kadar doğru dönüşür" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamaları

-Soruları yanıtlaması

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.