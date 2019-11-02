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DHA İSTANBUL - BAKAN KURUM : KİMSENİN ELİNDEN OLMAYAN BİR YETKİSİNİ ALMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR (1)
Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisi tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu...
GÜNDEM 01.11.2019, 16:47
Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisi tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir" dedi.
Bakan Kurum, "Boğaziçi'nde imar planı yapma yetkisi büyükşehir belediyesinde değil, koordinasyon kurulundadır. İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullandı.
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-Bakanın açıklamaları
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