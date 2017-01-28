DHA İSTANBUL - BAKAN IŞIK DENİZALTI KURTARMA GEMİSİ TCG ALEMDAR'IN TESLİM TÖRENİNE KATILDI



* Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,

" Biz namerde muhtaç olmamalıyız. Kritik dönemlerde, sıkıntılı süreçlerde Türk savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu kritik bütün silahları 'Türkiye olarak biz geliştirebiliriz' anlayışıyla 14 yıldır gece gündüz çalışıyoruz"

“Bugün İngiltere Başbakanı Sayın Theresa May, Türkiye'yi ziyaret ediyor. İnşallah bugün bu ziyarette önemli bir imzanın atılmasını bekliyoruz, önemli bir imzaya şahitlik yapacağız ve uluslararası işbirliği ile Türkiye kendi milli muharip uçağını da geliştirmiş olacak"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar (A-582) teslim törenine katıldı.

Tuzla'daki İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen törene Işık'ın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ve İstanbul Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Çifçigüzeli katıldı.

Törenden bir konuşma yapan Bakan Işık, “Allah'a hamdolsun, Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihten ders çıkaran bir konumdayız. Tarihimizden ders çıkararak aynı acıların tekrar yaşanmaması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bugün aslında bu törenimiz bir Dumlupınar gibi kazaların yaşanması durumunda aynı acıların yaşanmaması için aldığımız bir tedbirdir" dedi.

“BİZ NAMERDE MUHTAÇ OLMAMALIYIZ"

Bakan Fikri Işık, “Türkiye sadece denizaltı kazalarından dolayı tarihten ders çıkarmıyor. 1. Dünya Savaşı sırasında parasını ödediğimiz halde alamadığımız gemilerimiz. 1974'deki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye konan ambargo, 90'lı yıllarda terörle mücadeleyi bahane ederek Türkiye'ye silah satmaktan kaçınan, imtina eden ülkelerin Türkiye'ye karşı tavrı… Biz namerde muhtaç olmamalıyız. Kritik dönemlerde, sıkıntılı süreçlerde Türk savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu kritik bütün silahları 'Türkiye olarak biz geliştirebiliriz' anlayışıyla 14 yıldır gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İNGİLTERE İLE ANLAŞMA

Işık, “Yakında inşallah Altay tankının seri üretimini başlatacağız. Artık kendi tankını kendisi geliştiren bir ülke konumuna hamdolsun geldik. Kendi insansız hava aracını dünyada üreten sayılı ülkelerden biri haline geldi Türkiye. Türk Hava Kuvvetleri'nin hizmetine, artık tamamen uydudan kontrollü ANKA-S'leri sunmuş olacağız. Vecihi Hürkuş'un başlattığı gibi Türkiye havacılıkta önemli mesafeleri almaya devam ediyor. Hürkuş'un sertifikasyonu bitti. Bu yıl silahlı Hürkuş'u Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Ve milli muharip uçağımızın inşallah yapımına başlıyoruz. Bugün İngiltere Başbakanı Sayın Theresa May, Türkiye'yi ziyaret ediyor. İnşallah bugün bu ziyarette önemli bir imzanın atılmasını bekliyoruz, önemli bir imzaya şahitlik yapacağız ve uluslararası işbirliği ile Türkiye kendi milli muharip uçağını da geliştirmiş olacak" dedi.

“TÜRK SAVUNMA SANAYİNİ, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ İHRACAT KALEMLERİNDEN BİRİ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Işık, “Şimdi kritik teknolojilerin yerlileştirilmesi, geliştirilmesi ve bu sayede de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarının karşılanmasını hedefliyoruz ve buna yönelik çalışıyoruz. Aynı zamanda da Türk savunma sanayini, Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri hale getirmeye çalışıyoruz. Önemli adımlar attık. Yakında Pakistan'da 350 milyon dolarlık bir projeyi yarışarak STM şirketimiz kazandı. Artık pek çok uluslararası yarışmada Türkiye önde gidiyor" diye konuştu.

“PERSONEL AZAMİ 72 SAAT İÇİNDE KURTARILABİLECEK"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu ise “Bugün Deniz Kuvvetlerine teslimi yapılacak Alemdar'ın, sahip olacağı kurtarma sistemleriyle, denizaltı gemilerimizde meydana gelebilecek kaza ve arıza durumlarında, personel azami 72 saat içinde kurtarılabilecek, yara alan, kaza veya arıza yapan su üstü gemileri yedeklenebilecek, dalgıç, uzaktan kumandalı sualtı aracı, “rov" ve atmosferik dalış elbisesi kabiliyetleri ile düşen uçak ve helikopterler dâhil olmak üzere sualtında arama kurtarma faaliyetleri icra edilebilecektir. Bunlara ilaveten gemi, NATO Denizaltı Kurtarma Sistemi ve Amerika Birleşik Devletleri Denizaltı Kurtarma Sistemine uyumlu olacak, bu özellikleri ile Alemdar, uluslararası harekâtta müşterek denizaltı kurtarma gemisi olarak da görev alabilecektir" dedi.

Bostanoğlu, “Geçmiş dönemde, çevre denizlerimizde kurtarma limitlerimizin üzerinde olması nedeniyle, sualtından çıkaramadığımız ve diğer ülkelerden destek istediğimiz, arama kurtarma faaliyetleri olmuştu. Bu eksikliği ortadan kaldırmak maksadıyla; tedarik edilecek uzaktan kumandalı araç, “rov" sistemi ile halihazırda bin metre olan, sualtı arama kurtarma imkan ve kabiliyetimiz, üç bin metreye çıkarılmış olacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Işık ve beraberindekiler TCG Alemdar gemisini gezdi.

Görüntü Dökümü:

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- Bostanoğlu'nun konuşması

- Işık'ın konuşması

- Geminin görüntüsü

- Detaylar