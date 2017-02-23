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DHA İSTANBUL - BAKAN AVCI'YA KORELİ TURİSTLERDEN İLGİ

  Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Koreli turistlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bakan Avcı Sultanahmet'te saat 12.00'da bir otelde gerçekleşecek olan "2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür...

DHA İSTANBUL - BAKAN AVCI'YA KORELİ TURİSTLERDEN İLGİ

 

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Koreli turistlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bakan Avcı Sultanahmet'te saat 12.00'da bir otelde gerçekleşecek olan "2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamındaki "Alimler Buluşması" programına giderken, Küçük Ayasofya'da makam aracından indi. Toplantının bulunduğu otele yürüyerek gitmeyi tercih eden bakan Avcı, yolda bulunan Koreli turist kafilesiyle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Turist kafilesinin Bakan'a yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Avcı daha sonra toplantıya katılmak üzere buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Avcı'nın turistlerle sohbet etmesi

- Avcı'nın turistlerle fotoğraf çektirmesi

 

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