DHA İSTANBUL - BAKAN ARSLAN'DAN "TAKSİM'E 3 KATLI TÜNEL" AÇIKLAMASI

* Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

"(TAKSİM'E 3 KATLI TÜNEL) İhale sürecini başlatmıştık, ön yeterlilikleri belirledik ve bu kapsamda 15 Şubat'ta mali teklifleri alacağız. En uygun teklifi veren firmaya etüt ve projelerini hazırlatacağız, bu sene sonunda da bitirip, yapım ihalesine çıkmış olacağız"

"(YATLARDA KDV VE ÖTV İNDİRİMİ) 6 bin tane tekne Türk bayrağına geçtiği zaman Türkiye ekonomisine katkısı olacak. Bayrağımızın prestiji bizim için önemli. Bu kadar kolaylık sağlandıktan sonra, hala Türk bayrağına geçmemekte direnen Türk sahipli tekneler olursa onlara da zorluklar ve yaptırımlar getireceğiz"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

CNR Boat Show-11. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı VIP açılış töreni Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla gerçekleşti. Açılış törenine Bakan Arslan'ın yanı sıra CNR Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Ceyda Eren, CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı Reha Tartıcı katıldı.

Bakan Ahmet Arslan açılış töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Arslan “Bir gazetecinin Taksim'e yapılacak 3 katlı tünel projesinde ne aşamaya gelindi?" şeklindeki sorusu üzerine, “Projeyi Bakanlık olarak çok önemsiyoruz. Hem raylı sistemin olduğu, hem karayolunun, taşıtların geçeceği bir tünel olacak. Bu, yaklaşık 10 ayrı raylı sistemle entegre olan, günde 1,5 milyon yolcunun karşıdan karşıya geçeceği, entegre olduğu raylı sistemlerle günde 6,5 milyon insana hizmet edecek bir proje. İhale sürecini başlatmıştık, ön yeterlilikleri belirledik ve bu kapsamda 15 Şubat'ta mali teklifleri alacağız. En uygun teklifi veren firmaya etüt ve projelerini hazırlatacağız, bu sene sonunda da bitirip, yapım ihalesine çıkmış olacağız" şeklinde yanıtladı.

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ

Bakan Arslan, yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ve ÖTV oranının sıfırlanmasına gösterilen tepkileri nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, yapılan çalışmaların piyasanın canlandırması ve insanların hayatının kolaylaştırılması, ekonominin canlandırılması adına yapıldığının belirterek şunları kaydetti:

“Denizcilik sektöründe yapılan çalışmalar kapsamında, özellikle Türk sahipli teknelere yabancı bayrak çekiliyor. Bunun da sebebi şu; başka bayrakların kolaylıkları var. orada kolaylık olunca vergileri ve gelirleri oraya gidiyor, istihdam orada oluşuyor. Halbuki onun yerine biz getirdiğimiz düzenleme ve kolaylıkla yaklaşık 6 bin tane yabancı bayrak çeken Türk sahipli teknenin Türk bayrağına geçmesini, böylece de bütün iş ve işlemlerinin Türkiye'de yapılmasını, oluşturduğu katma değerin de Türkiye'de kalmasını sağlayacağız, insanların konuya böyle bakması lazım. Kolaylıklar yaparken ülkemize avantajlar sağlıyoruz. KDV'yi yüzde 1'e düşürdük, ÖTV'yi sıfırladık, bir takım vergi ve harçlardan muaf tuttuk. 6 bin tane tekne Türk bayrağına geçtiği zaman Türkiye ekonomisine katkısı olacak. Bayrağımızın prestiji bizim için önemli. Bu kadar kolaylık sağlandıktan sonra, hala Türk bayrağına geçmemekte direnen Türk sahipli tekneler olursa onlara da zorluklar ve yaptırımlar getireceğiz. Sektörde yapacağımız birçok düzenlemeyi yapmış olduk, sektörün beklentilerinin hepsini karşılamış olduk"

BAYRAK ÇEKTİ

Bakan Arslan daha sonra fuarı gezdi ve Trio Deniz Araçları firmasının fuara getirdiği 'Hanse 588' adlı tekneye Türk Bayrağı uygulamasının ardından ilk bayrağı çekmek için beraberindekiler gitti.

Bakan Arslan teknenin yanında kedisine verilen Türk Bayrağı'nı 3 kez öperek alnına götürdü. Arslan ayrıca tekneyi de gezdi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Arslan'ın açıklamaları

-Arslan'ın fuarı gezmesi

-Türk Bayrağı'nı öpmesi

-Tekneyi gezmesi

-Detaylar